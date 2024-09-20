貨櫃專用道遮擋照明 汐止鄉長路好暗盼裝路燈

汐止區鄉長路一段因為緊鄰貨櫃專用道橋下，晚上照明受到影響，緊鄰的社區大樓住戶，每天晚上進出，直說燈光昏暗，實在不安全，所以，今(20)日新北市議員張錦豪服務處、公所等相關單位人員就到了現場會勘，要求改善。

社區副主委王小姐說，路口照明因為比較黑的關係，所以，對於行人安全會比較有顧慮，社區住戶就反應，是不是能夠增加路燈照明的設施，讓整個環境比較安全、行車行人都更安全。

新北議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，今天跟汐止區公所來鄉長路一段45巷口會勘，主要是附近的市民反應晚上光線太暗，希望能夠裝盞路燈，而現場看因為剛好就在貨櫃專用道橋下，多少影響亮度會比較不足，會勘決議將先做夜間照度測試，再進一步決定是不是在45巷對面的電杆上頭加裝路燈，增加亮度，保障夜晚人車進出安全。