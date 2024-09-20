基隆河自行車步道在汐止區有幾處的斷點，其中在右岸過了新江北橋的部分，走到底就此路不通，所以，目前水利署第十河川分署也在進行水尾灣段延伸到汐萬路的工程，只是對於週邊環境以及做階梯銜接的方式，是不是能夠調整為做斜坡道，立委廖先翔服務處也召集相關單位人員現場討論改以坡道串聯。

江北里長謝祚敏說，因為自行車步道到了這裡就是一個斷點了，之前也曾經在聯繫會報中提過這一點，希望能夠串聯，這次很感謝委員辦理會勘，江北里外環的防汛道路，在做貫穿中山高底下的自行車步道過汐萬路有做一個平台，再銜接汐萬路，因為在工區週邊雜樹雜草都有需要整理，另外，高速公路底下有三個水管，排下來的水會影響到路面，建議做引道將水導到基隆河。

立委廖先翔服務處主任羅香蘭表示，在今年四月初的時候，委員就已經在過港堤防道路辦過一次會勘，工程已經在8/15日開工，施工期間因為又有相關的問題要做調整，所以，又辦了一次會勘，會勘結論， 有關基隆河汐止區過港堤防水防道路由水尾灣右岸連接至汐萬路康寧街口原計畫以階梯方式銜接，最後考量到無障礙的方式會更好，經現場研商後改採坡道平面方式串聯，並於施工期間協助清除施工區域之邊坡雜草，以利整體河岸景觀。

羅香蘭指出，另外，經現場檢視三號橋有部分橋樑排水孔有阻塞情形，建議交通部高速公路局辦理排水孔疏通，並將部分基隆河右岸臨側之排水孔以導管集流排放，避免影響下方串聯設施使用。還有就是汐止過港段右岸水防道路堤後之樟樹，枝葉繁茂已遮擋住部份道路照明設施建議修剪，此部分相關單位也會辦理修剪。