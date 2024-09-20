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雙溪牡丹返鄉青年林美玲 經營社群行銷家鄉

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市雙溪區返鄉青年林美玲創立「牡丹好好」粉絲頁，運用社群媒體，讓年輕人也能夠走進牡丹這個古樸且富文化底蘊的社區。 圖／觀天下有線電視提供
新北市雙溪區返鄉青年林美玲創立「牡丹好好」粉絲頁，運用社群媒體，讓年輕人也能夠走進牡丹這個古樸且富文化底蘊的社區。 圖／觀天下有線電視提供

為推廣家鄉之美，新北市雙溪區返鄉青年林美玲創立「牡丹好好」粉絲頁，希望做社區推廣，透過牡丹好好粉絲頁讓更多人認識雙溪區的牡丹，運用社群媒體，讓年輕人也能夠走進牡丹這個古樸且富文化底蘊的社區，同時也透過社區營造，凝聚在地居民還有返鄉青年，共同為家鄉盡一份心力。

在2023年「牡丹好好」主理人林美玲遇見雙溪注腳工作室的簡淑慧，兩人都是希望推廣將家鄉之美，有共同的目標一起努力著，林美玲因此加入雙溪注腳工作室策畫的「山海金地氣香-雙金水南聚落文化串流圈」地方創生文化人才培力與輔導計畫。

主理人林美玲表示，除了首次把牡丹各業者所在位置地圖化，注腳雙溪簡淑慧也協助我們加入兩條礦業文化路徑。工作坊成員一起把成果地圖獻給牡丹各店家及景點，淑慧學姊也邀請礦業專家張偉郎老師帶路導讀礦業文化路徑，並帶台北大學經濟系學生來參與社區觀察。

「牡丹好好」粉絲頁主理人林美玲，採集地方口述人文，透過文字、照片為載體，得以讓這些溫暖而動人的故事傳遞下去。 首次以「遇見牡丹坑」地方誌實體印刷品深情分享社造成果，並發表集眾人之力所完成的「120度微笑的牡丹」數位地圖。

林美玲表示，這片土地，有太多值得被銘記的故事，那些堆疊在耆老們心中的過往，正如老樹的年輪，記載著歲月的痕跡。歷史，是我們共同的根，不能任其遺忘。我們希望將這些記憶珍藏於心，讓居民與遊客都能在這些故事當中，找到屬於自己的感動與共鳴。

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