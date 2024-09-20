板橋議員黃俊哲涉貪「落選頭遞補」 石一佑下周三宣誓就職

民進黨籍新北市議員黃俊哲被查出賄選，其父黃忠信與辦公室主任唐龍輝送高級砂鍋魚頭禮盒給多名樁腳，高院判定黃當選無效。中選會今宣布，該區由落選頭石一佑遞補，其任期至本屆市議員任期結滿日為止。

2022年新北市第五選舉區（板橋區）議員選舉，應選出名額9席，落選頭石一佑得票數1萬3514票，與當選名單最尾的國民黨籍議員候選人周勝考差1535票。

石一佑表示，感謝有此機會遞補成功，會把一天當兩天用服務板橋市民，希望上任後能為板橋爭取更多建設，持續為大家服務。她也提到，割頸案將於9月30日宣判，也會繼續陪伴楊生家人。

新北市議會表示，按照規定，等中選會遞補當選人名單公文，要在10天內補宣誓，議會預計下周一收到，稍早也有跟石一佑聯絡，法院那邊會派監誓人，議長蔣根煌也會出席，預計在9月25日早上9點半舉辦宣誓就職典禮。