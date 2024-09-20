萬華老人服務中心搬新家今啟用 社會局再攜在地資源守護獨老

本報日前報導「社安網漏洞 獨老列冊比率偏低」專題引熱議，北市萬華列冊獨老為12行政區之最，社會局在此設2處老人服務中心提供各方面關懷，其中萬華老人服務中心從西寧國宅搬至福星社宅，今正式啟用。如何守護未列冊獨老，社會局說，凡發現疑似獨居長者，獲報後會立即關懷，也將強化志工、村里體系等在地資源單位。

北市12個行政區共有13處老人服務中心，社會局鑑於社會經濟因素與老人特質，在萬華區多設至2處，包含萬華龍山老服中心，以及萬華老服中心的前身、1983年在西寧國宅成立北市第一所為老人設置的服務中心「第一長春文康活動中心」，由於後者在該處服務逾40年，加上建物老舊、環境不佳，社會局爭取在福星社宅設置萬華老服中心。

新家今正式啟用，不只閱報區、教室和餐廳等設備全面升級，也新增健腦上網區、油壓式健身器材、桌遊與按摩休閒區，不少長者一早就來報到，開心使用新空間和朋友相聚。

萬華老服中心、萬華龍山老服中心提供個案與餐飲服務、活動及課程，今年1至8月分別共服務5萬1765人次、4萬9286人次。社會局長姚淑文表示，北市老年人口最多為大安區，但獨老是萬華區最多，2處老服中心會持續提供全面性服務，她也鼓勵長者出外參與活動、交朋友，不要都待在家中。

社會局8月最新統計，北市老年人口已破56萬，占比全市22.02%，而列冊獨老9647人，萬華區1840人更是獨老列冊最多的行政區，目前萬華老服中心服務356位獨老、萬華龍山老服中心則是1484人，2家中心依居住里別，提供萬華區個案服務、社區方案、長青學苑、開發志願人力及送餐服務等。

至於如何守護未列冊獨老，避免悲劇發生無人知？社會局老人福利科長趙佳慧說，獨居是一種生活方式選擇或潛在風險指標，社會局每月寄發老人福利簡介給年滿65歲以上長者，說明可運用的求助資源，另考量70歲多數長者邁入生心理出現變化的狀態，加強清查新增或遷入北市70歲以上獨身戶加強清查，藉此增加獨居老人關懷人數。