快訊

江蕙復出！國慶晚會5400張門票 線上線下兩梯次開搶

37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市旅館從業績優人員表揚 侯友宜感謝從業人員付出

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市市長侯友宜與新北市旅館從業績優人員得獎者合影。圖／新北市觀旅局提供
新北市市長侯友宜與新北市旅館從業績優人員得獎者合影。圖／新北市觀旅局提供

新北市長侯友宜昨晚出席新北市旅館從業績優人員表揚活動，表揚對新北觀光有具體貢獻與傑出表現之50位旅館業績優從業人員，感謝所有為新北的觀光旅遊盡心盡力的工作者，並期盼旅館業從業人員能夠百尺竿頭，更進一步。

侯友宜表示，前段時間旅館業者曾與市府共同作戰，成立防疫旅館，最終戰勝疫情這場艱難的戰役，近期觀光產業重新復甦，本次市府透過頒發旅館業績優從業人員的獎項，藉以鼓勵優秀人員的付出，讓所有來新北市旅遊或休息的旅客，能留下美好且難忘的回憶，另外也期盼能將更多優秀的人才留在新北，讓新北市觀光更加蓬勃發展。

新北市觀光旅遊局近年持續推出嶄新的觀光品牌，如青春山海線串連八里到貢寮三貂角的低碳旅遊，讓到訪的遊客享受蔚藍海岸、金黃沙灘及鐵馬道上的青春熱情，「雙百年環線」透過欣賞沿路百年鐵道及百年步道淡蘭古道風貌，以雙腳鐵腿、鐵路、鐵馬三鐵，展開一趟山林間的低碳旅遊。

新北市觀旅局表示，感謝旅館業從業人員在工作崗位上辛勤付出，提供良好服務，打造出優質的觀光服務品質，新北市每年透過優良旅館及魅力民宿評選，給予優質旅宿肯定，提供民眾來新北遊玩住宿參考依據，歡迎民眾親身體驗新北業者的優質住宿環境及服務，深入發現這片美好土地孕育出的萬千風情，一同看盡新北的美。

新北市長侯友宜出席新北市旅館從業績優人員表揚活動。圖／新北市觀旅局提供
新北市長侯友宜出席新北市旅館從業績優人員表揚活動。圖／新北市觀旅局提供

業績

延伸閱讀

死刑是否違憲下午宣判 侯友宜盼大法官感同被害者之痛

仿生科技「介殼蟲殺手」 今獲永續農漁業創新奬

冠德「板橋區府中段公辦都更案」今開工 將蓋複合型住宅商辦大樓

影／市長官邸太過老舊 侯友宜：都更提供友善宜居環境

相關新聞

洪健益再爆 京華城「假開工」 欺瞞銀行融資

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，民進黨台北市議員洪健益今天爆料，時任北市長的柯在民國111年10月18日核發京華城建照，隔...

萬華老人服務中心搬新家今啟用 社會局再攜在地資源守護獨老

本報日前報導「社安網漏洞 獨老列冊比率偏低」專題引熱議，北市萬華列冊獨老為12行政區之最，社會局在此設2處老人服務中心提...

新北市旅館從業績優人員表揚 侯友宜感謝從業人員付出

新北市長侯友宜昨晚出席新北市旅館從業績優人員表揚活動，表揚對新北觀光有具體貢獻與傑出表現之50位旅館業績優從業人員，感謝...

虎頭蜂3年通報件數破8千 新北設置熱點地圖、成立無人機隊

每年9月至11月是虎頭蜂繁殖、築巢季節，過去曾有遊客被螫死事件，甚至有捕蜂達人死亡。新北市農業局與台大昆蟲系建置虎頭蜂熱...

翡翠水庫邊坡今年起全面健檢 「相對較高風險」占1.8%

台北翡翠水庫為減緩淤積，延長水庫壽命，創全國之先，今天公布今年起啟動邊坡預防健檢計畫，首先針對蓄水區附近、約7000公頃...

大巨蛋年底周杰倫、張惠妹開唱 商圈樂估耶誕到跨年業績至少漲2成

台北大巨蛋將在年底迎來天王周杰倫、天后張惠妹開唱，消息一出不僅是東區，北市商圈準備迎接這耶誕到跨年的大禮，預估業績至少上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。