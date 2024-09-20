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新北市旅館從業績優人員表揚 侯友宜感謝從業人員付出
新北市長侯友宜昨晚出席新北市旅館從業績優人員表揚活動，表揚對新北觀光有具體貢獻與傑出表現之50位旅館業績優從業人員，感謝所有為新北的觀光旅遊盡心盡力的工作者，並期盼旅館業從業人員能夠百尺竿頭，更進一步。
侯友宜表示，前段時間旅館業者曾與市府共同作戰，成立防疫旅館，最終戰勝疫情這場艱難的戰役，近期觀光產業重新復甦，本次市府透過頒發旅館業績優從業人員的獎項，藉以鼓勵優秀人員的付出，讓所有來新北市旅遊或休息的旅客，能留下美好且難忘的回憶，另外也期盼能將更多優秀的人才留在新北，讓新北市觀光更加蓬勃發展。
新北市觀光旅遊局近年持續推出嶄新的觀光品牌，如青春山海線串連八里到貢寮三貂角的低碳旅遊，讓到訪的遊客享受蔚藍海岸、金黃沙灘及鐵馬道上的青春熱情，「雙百年環線」透過欣賞沿路百年鐵道及百年步道淡蘭古道風貌，以雙腳鐵腿、鐵路、鐵馬三鐵，展開一趟山林間的低碳旅遊。
新北市觀旅局表示，感謝旅館業從業人員在工作崗位上辛勤付出，提供良好服務，打造出優質的觀光服務品質，新北市每年透過優良旅館及魅力民宿評選，給予優質旅宿肯定，提供民眾來新北遊玩住宿參考依據，歡迎民眾親身體驗新北業者的優質住宿環境及服務，深入發現這片美好土地孕育出的萬千風情，一同看盡新北的美。
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