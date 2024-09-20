虎頭蜂3年通報件數破8千 新北設置熱點地圖、成立無人機隊

每年9月至11月是虎頭蜂繁殖、築巢季節，過去曾有遊客被螫死事件，甚至有捕蜂達人死亡。新北市農業局與台大昆蟲系建置虎頭蜂熱點地圖，提供查詢虎頭蜂出沒點。另外，動保處也與譜曲辰農業科技公司研發，用無人機防治虎頭蜂，培訓無人機防治虎頭蜂保衛隊，降低捕蜂危險性。

新北市政府統計，近3年虎頭蜂通報數從每年5500件，攀升至8千件，案件多集中在郊山地區，常有山客進入叢林或淺山遭蜂螫，農業局建檔、分析近6年虎頭蜂築巢地點，建立「新北市虎頭蜂熱點網站」，提供「虎頭蜂熱點地圖」與「虎頭蜂科普知識」，提醒民眾應避免進入高風險區，加強對虎頭蜂的警覺性與防範措施，減少螫傷亡憾事發生。

動保處今辦「全國首創守護新北遠離蜂患」記者會，農業局長諶錫輝指出，過往捕蜂只能用人力，充滿風險，甚至也曾導致捕蜂達人死亡，這次跟農業科技公司合作，使用無人機捕蜂，不但降低捕蜂風險，也能提升效率。

諶錫輝表示，由於1年通報摘除蜂巢案件超過8千件，不論在登山步道或是住宅區，都有虎頭蜂出沒，透過設置熱點網站，方便民眾上網查詢，出遊時遠離虎頭蜂攻擊。

台灣大學昆蟲系教授楊恩誠表示，根據資料統計，2018年至2023年通報總數最高行政區為新店3388件、淡水2571件、汐止區1838件；螫傷熱點集中於市區及郊山步道景點處，其中又以新店、坪林、淡水居多。

楊恩誠提醒，民眾在秋季登山時，要注意做好行前準備工作，包含查詢警示資訊、穿戴淺色裝備、攜帶應急藥品、自備醫療小卡等。行前須知包含識別虎頭蜂攻擊行為、了解山區虎頭蜂常出沒地點、注意飲食招蜂風險以及切勿棄置食物垃圾。更勿入荒僻山徑、遠離巡邏蜂與蜂巢。