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翡翠水庫邊坡今年起全面健檢 「相對較高風險」占1.8%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北翡翠水庫為減緩淤積，延長水庫壽命，創全國之先，公布今年起啟動邊坡預防健檢計畫。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫為減緩淤積，延長水庫壽命，創全國之先，公布今年起啟動邊坡預防健檢計畫。圖／翡翠水庫管理局提供

台北翡翠水庫為減緩淤積，延長水庫壽命，創全國之先，今天公布今年起啟動邊坡預防健檢計畫，首先針對蓄水區附近、約7000公頃土地邊坡做預防體檢，至目前止已完成5346筆，其中評估「相對較高風險」須優先關注的邊坡有96筆，約占1.8%，相當每55筆有1筆須優先關注預防。

台北市翡管局長林裕益表示，推動計畫區的邊坡計約1.2萬筆，目前已完成劃設5346筆，今年執行進度，目前已進入「邊坡風險分級管理」研議階段，近日已再邀請地質、地理、水土保持、大地工程、森林生態相關專家，召開第3場專家學者會議，研議翡翠水庫的「邊坡風險分級」指標。

林裕益說，依目前篩選評估結果，採相對比較，分高、中、低風險等級，其中「相對高風險」等級已篩選出96筆，約占1.8%。未來全區邊坡健檢評估完成之後，都會逐筆列管，並進行詳細調查，進行適當處理措施，以減免集水區邊坡崩塌及土石流失，減少水庫淤積。

翡管局經管科長梁逸帆說，計畫為期2年，今年將先完成「邊坡管理單元劃設」及其相關圖資建置、「分級管理制度」研擬、「邊坡單元資訊管理系統」建置等工作；明年接續辦理水庫淹沒區人文歷史、水庫生態調查資訊建置及水土保持工作履歷建置等工作。

他說，完成後，即可找出「敵人在那裏？」並針對集水區邊坡風險評估等級，列出須優先關注邊坡的順序，以有效將經費花在刀口上。 

翡管局表示，預防重於治療，為延長水庫壽命，減緩集水區邊坡土石流入庫區，提早發現邊坡異常徵兆、對症下藥。自今年起，創全國之先，推動翡翠水庫邊坡預防健檢計畫，針對翡翠水庫蓄水區附近，約7000公頃山坡地邊坡進行評估體檢，以提前發現異常病徵、對症下藥。

翡管局指出，邊坡管理單元都將「編碼列管」，一旦被評定為相對較高風險之邊坡，即列為優先調查治理的對象，以減免大型崩塌搶災、搶險事件發生，可有效節省工程經費支出。

此外，翡管局表示，該計畫也將整理翡翠水庫蓄水淹沒區的人文遺跡、以及集水區相關動植物生態分布等寶貴資料，一併納入翡翠水庫邊坡管理系統，以供後續施政計畫參考。

台北翡翠水庫為減緩淤積，延長水庫壽命，創全國之先，公布今年起啟動邊坡預防健檢計畫。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫為減緩淤積，延長水庫壽命，創全國之先，公布今年起啟動邊坡預防健檢計畫。圖／翡翠水庫管理局提供

翡翠水庫 風險

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