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大巨蛋年底周杰倫、張惠妹開唱 商圈樂估耶誕到跨年業績至少漲2成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北最High新年城每年都會吸引10多萬民眾來到信義區。本報資料照片
台北最High新年城每年都會吸引10多萬民眾來到信義區。本報資料照片

台北大巨蛋將在年底迎來天王周杰倫、天后張惠妹開唱，消息一出不僅是東區，北市商圈準備迎接這耶誕到跨年的大禮，預估業績至少上漲15%到20%。特別是張惠妹的跨年場演唱會，屆時信義區塞滿逾20萬人，觀傳局表示，相關交維與演唱會主辦方商討散場配套。

亞洲流行天王周杰倫日前證實，將於12月上旬登上台北大巨蛋展開「嘉年華世界巡迴演唱會」，這也是睽違7年後，再度於台灣舉辦演唱會。另外，天后aMEI張惠妹更是確定要在大巨蛋連開五場，最後一場更選在12月31日與歌迷跨年。

「消息剛出店家就一直詢問協會到底是不是真的。」大安區光武里長韓修和說，陸續的棒球賽事到日後兩場大型演唱會，這幾波的攻勢之下，東區的業績已恢復到疫情之前，商圈也計畫繼續推出活動，像是持票券折扣、前2千名消費可拿100元兌換券等。

韓修和也說，特別是跨年夜，東區商圈會氛圍8點人潮和跨年後的半夜人潮，張惠妹加上北市跨年活動，勢必會再創人潮，對於商家來說絕對是好事，「以前聯合行銷只有100多家店參加，這次光是詢問店家就破200間。」

除了緊鄰大巨蛋、信義區的東區商圈外，台北市商圈產業聯合會理事長洪文和看好外意效益，他說，演唱會族群消費能力強，吸引中南部、國外的旅客前來，不僅對於住宿，就連吃喝玩樂也會拉抬，業績至少以15%、20%成長。

12月份的節慶加上這波演唱會助攻，觀傳局副局長蕭君杰表示，勢必會有加成效果，這段時間陸續會有耶誕跨年燈飾、商圈優惠等活動，市府也會與旅宿業者攜手規畫成套裝遊程，讓國內外旅客暢遊台北。

另外，跨年夜當天，信義區會有張惠妹與市府主辦的台北最High新年城兩大場跨年活動，蕭君杰也說，兩場吸引的族群不同，參與最High新年城民眾都是想看101煙火，且以國外觀光客居多，節目也是免費且類似音樂祭的表演方式，「兩場會是加成效果，讓台北更精彩。」

由於往年台北最High新年城會有17多萬人潮，加上大巨蛋的5萬人潮，逾20萬人潮疏散措施部分，蕭君杰表示，交維仍是以忠孝東路一段作為範圍，目前仍在與演唱會主辦方確認大巨蛋演出結束時間，並且規畫散場配套措施，而最High新年城通常會有兩梯次的疏散，正在陸續規畫和討論當中。

aMEI張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡迴演唱會」已公布表演時間。圖／台灣大哥大提供
aMEI張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡迴演唱會」已公布表演時間。圖／台灣大哥大提供

大巨蛋 演唱會 跨年

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