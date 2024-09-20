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人口恐跌破250萬 北市推新政盼留住青年生育

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市人口恐跌破250萬人以下，都發局昨天宣布推「幸福住宅專案」，新婚2年內或育有0至6歲子女家庭都可申請承租，且無申請年齡限制，第一階段釋出4處、156戶，格局有1、2、3房型，總坪數14坪至45坪不等，租金每月6200元至3萬8100元。

都發局長王玉芬指出，「幸福住宅專案」將公有土地參與都更分回、公益設施捐贈、TOD增額獎勵及北市土地使用分區管制自治條例第80條之2回饋取得的社宅，供給新婚、育兒家庭兩大族群承租，租約3年、續租不可超過6年，若承租期有子女分發至學區小學就讀，租期最長至12年。

第一階段今年優先釋出4處鄰近公園及國小的都更分回戶、共156戶，包含信義區永吉與信安、中山區北安、文山區溪州，10月31日公告，受理申請至11月14日、12月3日抽籤，經資格審查後，永吉都更分回戶最快12月可入住，其餘為明年4月，第二階段2026年再釋出1處、173戶，預計將有329個家庭受惠。

新婚不到1個月的市民楊小姐表示，現在與丈夫在北市租房，將迎來第一胎的他們，若要選擇更好的租屋空間，含管理費至少破4萬元，因此會想了解幸福住宅專案。

國民黨議員詹為元表示，該專案專屬青年家庭，勢必會對其他族群產生一定程度排擠，建議申請條件有別於一般社宅僅須父母、子女其中1人設籍北市，應該更嚴格、明確規範，所有家庭成員均得設籍北市。

民進黨議員陳怡君表示，幸福住宅即便可延租至最多12年，但時間到了，住戶還是必須搬家，也會影響小朋友就學與環境適應，加上市府提供戶數太少，沒有錢仍是年輕人的最大困境。

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