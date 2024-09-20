里鄰重畫引熱議 里長兄弟、父女檔成話題

里長是不少民代參政的第一步，新北里長平均年齡61.4歲，出現不少有趣組合，包含現任里長是兄弟、父女檔，還有議員女兒里長爸、議員先生里長妻等，攜手服務產生加乘效果。

三重區光輝里長吳松春、蘆洲區水湳里長吳松標是兄弟檔。胞弟吳松標說，一家人是三重人，因為妻子是五股人，決定落腳在兩區中間的蘆洲，因緣際會追隨哥哥腳步選里長，吳松春已當七屆，他也連任五屆。

吳松標提到，二哥吳松春不只傳授選戰及里長經驗，也是他精神支柱，常勉勵「人在公門好修行」，他的里比二哥的里面積大五倍，人口結構也不一樣，當里長挑戰愈來愈大。吳松標說，妻子是他得力助手，協助里內大小事，就像他的分身。

新北市議員李倩萍（左）、蘆洲區九芎里長李茂雄（右）是議員女兒里長爸組合。圖／李倩萍提供 蘆洲區九芎里長李茂雄與新北市議員李倩萍是父女檔。李倩萍分享，當初父親在她服務處當主任，因里長放棄連任，眾人勸說下參選，將服務熱情深入更基層。李倩萍說，父女會對一些公共事務看法不同而有衝突，父親原本排斥用社群媒體，經她勸說才建立里內通訊軟體群組，讓里民聯繫更緊密。

另，永和區協和里長陳昱庭與永福里長陳紫渝是父女檔，傳承選戰經驗，里政工作也相互給力，默契十足。