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大小里差200倍 新北擬調整里鄰編組

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北鄰里重規畫討論許久，不少民代都盼盡速執行。圖／本報資料照片
新北鄰里重規畫討論許久，不少民代都盼盡速執行。圖／本報資料照片

新北市1032個里最大是林口南勢里3萬3359人，最迷你是瑞芳碩仁里140人，規模差200倍以上。民政局想啟動里鄰編組作業阻力大，如今決定最遲明年12月25日前完成並公告，直接衝擊2026年地方選舉，將啟動說明會徵詢地方意見。

新北規模前三大里都位於重劃區，大小里資源、勞逸不均，對於里鄰拆分，現任里長大多認同重畫才公平，對治理有幫助。有大里里長直言，與里民有感情，難免捨不得，但現有經費不夠支應、每天壓力大，拆不拆很糾結。藍綠議員都說，重畫勢在必行，要用心傾聽，避免爭議。

民政局地方行政科長戴世偉表示，考量里規模差異大，資源不該齊頭式投放，今年1月起，里基層工作經費從每里每年60萬元，調整為分9級，里規模破3萬人的里，每年補助最高100萬元；里鄰活動經費也按規模分級，3萬3000人以上的里可獲每年70萬元，讓里長有更多資源照顧里民。

新北市里長聯誼會總會長許承煬表示，希望民政局能專業評估、盡速規畫，對每個里長才公平，否則拿同樣事務費，服務量能差很大；即便里基層工作經費、里鄰活動經費有分級，對大里來說還是不太夠。

市議員李翁月娥說，確實該調整，過程中要用心傾聽地方意見。市議員李倩萍批，民政局實在該罵，從台北縣長周錫瑋時期就喊要調整，「不動就是不動」，市長侯友宜沒連任壓力，現在最有條件做這件事，應加速推進，透過鄰里重編，資源分配更均勻，提升整體區域發展。

新北市議員鄭宇恩表示，據了解淡水崁頂里有規畫要拆分成3、4個里，淡水傳統市區則要縮編，里數會減少；手心手背都是肉，里鄰重整需要地方共識，找到最大公約數。

里鄰編組結果是否牽動2026議員或市長選舉，有議員透露，走傳統組織的資深議員的確會憂心，畢竟本來有好幾位樁腳，突然合併了，也不知道哪一位當選、能不能繼續合作；大里拆分後，新里長也必須花時間重新經營。

李姓市民說，里區域太大，里長不好找，旅遊活動常秒殺。有住小里的居民憂，萬一居住的里被合併，會影響權益。

議員 重劃區

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