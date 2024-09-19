銅鑼灣書店遷址 林榮基：在自由土地上很重要

銅鑼灣書店由於原租處租約到期，花了半年尋覓、搬遷新址，將於明天重新開店。銅鑼灣書店店長林榮基今晚說，只要站在自由的土地上，就可以找到生活，健康與自由是最重要兩件事。

銅鑼灣書店原先設址捷運中山站附近，由於租約到期、房東不再續租，銅鑼灣書店遷址到金門街，將於20日重新開店，營業時間為中午12時至下午6時；書店面積較原址小了些，對於林榮基來說，租金壓力也減輕了一些。

林榮基今晚接受中央社訪問表示，只要有健康與自由，哪裡都可以是生活的地方，重要的是站在自由的土地上。開了一家書店有經營壓力，不過賣書其實是其次，更重要的是有個地方與人交流、推動閱讀，催生對於社會現狀的反思。

他說，從1984年開始投入書店這一行，一直相信透過閱讀可以推動反思、省視，進一步地凝聚力量去改變社會、國家，在香港開店時，對於來自中國讀者是秉持這樣的理念；在台灣重啟書店，也是抱持這樣的想法，期望台灣讀者了解國家在中共威脅下的處境與問題。

銅鑼灣書店主選中國研究、香港局勢、台灣議題等社會科學類型書籍。林榮基強調，這是書店的主線，盼能引領讀者對於兩岸三地政局、歷史事件有多觀點、多面向的探討，看到一件事情的不同面貌。

他說，有些作者也許名氣不大，不過只要觀點值得推薦，這樣的書也會被其選入推薦讀者書單中。西方觀點看待中國總有些不夠透徹的地方，若未能了解中國幾千年文化脈絡，很難直接用西方那套探討中國相關問題，這也是想透過選書引領不同觀點到讀者面前的原因。

林榮基提到，在香港開書店時，經常遇到中國讀者要求推介一些書籍，他也樂於做些推薦；金觀濤、劉青峰所著「興盛與危機︰論中國社會超穩定結構」，這是他讀過最好的一本中國政經分析。

「香港以前叫作『香港』，現在是中國香港；我會怕台灣變成『中國台灣』」，林榮基表達其對於政治局勢的擔憂。

林榮基強調，中國對外有極大影響力，尤其是在文化滲透力上，經常讓人輕忽中共的根本問題，面對中共政權威脅，台灣民眾得正視台灣正面臨的風險，透過書本去了解台灣可能面臨的危機，從中培養識讀訊息的能力。