十分瀑布4K即時影像上線 體驗彩虹淵視聽饗宴

新北市觀旅局今天表示，已在全台最大簾幕式的十分瀑布正前方設置4K高畫質即時影像攝影機，還增加即時收音功能，讓民眾可身歷其境，在網路臥遊「彩虹淵」瀑布的磅礡氣勢。

新北市觀光旅遊局今天發布新聞表示，十分瀑布位於基隆河上游，岩層與地質造就近20公尺落差、寬約40公尺的簾幕式瀑布景觀而有「台灣尼加拉瀑布」封號。

觀旅局指出，除多處平台可讓遊客欣賞瀑布奇景，自9月1日起在瀑布正面前方裝置攝影機，可綜覽瀑布全景，為讓民眾身歷其境，特別增加即時收音功能，除能欣賞瀑布的視覺震撼，還能聽見瀑布奔流的聲響、鳥兒的啼鳴，有如視聽饗宴。

十分瀑布的水氣蒸騰有陽光照射時常會出現彩虹，觀旅局表示，十分瀑布與潭水相映成趣，素有「彩虹淵」美稱，透過4K即時影像直播，可欣賞到彩虹的瀑布美景。

觀旅局指出，十分地區除瀑布，還有壺穴、眼鏡洞瀑布等豐富的地質景觀，自然環境生態豐富，吸引不少鳥類與昆蟲棲息，當地的天燈文化也吸引國內外旅客造訪。除透過即時影像認識十分瀑布，也可親自前往現場，感受大自然的魅力。

另外，淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳山城美景的九份都設置直播及時影像，這3支即時影像累積觀看次數已突破267萬次以上，將持續拓展即時影像的範圍，讓民眾隨時飽覽新北風光美景。