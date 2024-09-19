快訊

黎巴嫩爆炸案 士檢指揮國安調查官搜索BAC在台辦事處

黃珊珊稱京華城都計法授權 何孟樺轟慘不忍賭：她忘了2件事

十分瀑布4K即時影像上線 體驗彩虹淵視聽饗宴

中央社／ 新北19日電

新北市觀旅局今天表示，已在全台最大簾幕式的十分瀑布正前方設置4K高畫質即時影像攝影機，還增加即時收音功能，讓民眾可身歷其境，在網路臥遊「彩虹淵」瀑布的磅礡氣勢。

新北市觀光旅遊局今天發布新聞表示，十分瀑布位於基隆河上游，岩層與地質造就近20公尺落差、寬約40公尺的簾幕式瀑布景觀而有「台灣尼加拉瀑布」封號。

觀旅局指出，除多處平台可讓遊客欣賞瀑布奇景，自9月1日起在瀑布正面前方裝置攝影機，可綜覽瀑布全景，為讓民眾身歷其境，特別增加即時收音功能，除能欣賞瀑布的視覺震撼，還能聽見瀑布奔流的聲響、鳥兒的啼鳴，有如視聽饗宴。

十分瀑布的水氣蒸騰有陽光照射時常會出現彩虹，觀旅局表示，十分瀑布與潭水相映成趣，素有「彩虹淵」美稱，透過4K即時影像直播，可欣賞到彩虹的瀑布美景。

觀旅局指出，十分地區除瀑布，還有壺穴、眼鏡洞瀑布等豐富的地質景觀，自然環境生態豐富，吸引不少鳥類與昆蟲棲息，當地的天燈文化也吸引國內外旅客造訪。除透過即時影像認識十分瀑布，也可親自前往現場，感受大自然的魅力。

另外，淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳山城美景的九份都設置直播及時影像，這3支即時影像累積觀看次數已突破267萬次以上，將持續拓展即時影像的範圍，讓民眾隨時飽覽新北風光美景。

即時影像 直播

延伸閱讀

睽違多年台南新化虎頭埤風景區再辦烤肉 人潮破千

影／桃園男到宜蘭澳花溯溪重摔骨折 消防員陡峭山路艱險救人畫面曝

綜藝節目9月4日至嘉義取景 觀音瀑布一日限定免費入園

亂插陽傘還搭棚…墾管處出手 南灣沙灘清除後煥然一新

相關新聞

中央借將！北市府再傳人事異動 動物園長升任青發署副署長

北市府再傳人事異動，現任動物園長諶亦聰獲中央青睞，10月起將借調升任教育部青年發展署副署長，雖然諶從去年3月接任園長才短...

雙溪公所地瓜採收體驗趣 學子收成樂呵呵

新北市雙溪區是個農產豐盛的地方，每年的8、9月份是地瓜的盛產季節，雙溪區公所今(19)日特別與雙溪國小合作舉辦地瓜採收體驗趣，希望透過食農教育讓孩童接觸大自然，首次自己收成地瓜，小朋友都樂開懷，也體認到農家的辛勞。...

雨炸北市！文山港湖強降雨已達40毫米 緊急成立應變中心

受午後熱對流影響，氣象署於下午14點55分針對北市全區發布大雨特報，其中截至下午4點，內湖、文山、南港區時雨量已達40毫...

民進黨北市黨部幫忙宣傳孝親洗腳活動挨轟 主委：僅轉傳非主辦

民進黨台北市黨部昨在Line官方帳號發布「為父母洗腳活動」惹議，就有不少支持者痛罵「華頭華腦」，還有人諷刺「以為是國民黨...

鶯歌高職通學廊道新北稱改善完成 實地權繁雜、僅半套式完工

新北市鶯歌區鶯歌高職周邊通學廊道，因為路幅不足，長期造成學生上下課及其他用路人通行時安全保障不足，新北市府宣稱2019年...

新北林口地下電纜故障波及逾4000戶 下午全恢復

台電公司表示，新北市林口區今天中午因地下電纜故障，導致4850戶停電，經派員搶修後，下午1時許已全數復電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。