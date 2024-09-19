汐止運動中心SPA池損壞修繕 九月底要完工

汐止運動中心游泳館，不但有游泳池，還有烤箱、SPA池等設施，不過，之前就有民眾反應，有漏水損壞的現象，所以，利用九月份，運動中心也正在進行維修，今(19)日立委廖先翔服務處也前往關心改善進度，也預計會在九月底修繕完成。

立委廖先翔服務處主任羅香蘭指出，之前就是有民眾在委員的臉書留言反應，游泳館有設施故障的情形，委員也立即跟相關單位反應，運動中心也很積極處理，當時因為適逢暑假期間，為了不影響其他民眾的使用權益，所以，已經在九月進行施工，今天也來看測試的狀況，大致上沒有問題，也期許能夠在九月底完工，讓民眾使用。

汐止國民運動中心執行長李侑錫表示，面對民眾常常反應的問題，運動中心也積極面對處理，惟在游泳館部分，年代比較久遠，在評估修繕過程中找了多家的廠商來進行評估與處理，修繕部分就是氣泡床、一些沖擊設施，讓它能正常使用，目前工程已經進行到最後一個階段，等測試、安全無虞、再加溫正常，在期限以前進行開放。