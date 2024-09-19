汐止運動中心SPA池損壞修繕 九月底要完工
汐止運動中心游泳館，不但有游泳池，還有烤箱、SPA池等設施，不過，之前就有民眾反應，有漏水損壞的現象，所以，利用九月份，運動中心也正在進行維修，今(19)日立委廖先翔服務處也前往關心改善進度，也預計會在九月底修繕完成。
立委廖先翔服務處主任羅香蘭指出，之前就是有民眾在委員的臉書留言反應，游泳館有設施故障的情形，委員也立即跟相關單位反應，運動中心也很積極處理，當時因為適逢暑假期間，為了不影響其他民眾的使用權益，所以，已經在九月進行施工，今天也來看測試的狀況，大致上沒有問題，也期許能夠在九月底完工，讓民眾使用。
汐止國民運動中心執行長李侑錫表示，面對民眾常常反應的問題，運動中心也積極面對處理，惟在游泳館部分，年代比較久遠，在評估修繕過程中找了多家的廠商來進行評估與處理，修繕部分就是氣泡床、一些沖擊設施，讓它能正常使用，目前工程已經進行到最後一個階段，等測試、安全無虞、再加溫正常，在期限以前進行開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言