貢寮靈鷲山青年團訪托老 獻唱懷舊歌曲陪伴長者
由貢寮區守望相助協會承辦的貢寮關懷據點，在逢年過節都會有活動來和長者一起互動，今(19)日據點邀請到靈鷲山佛教教團的青年團來和長者互動，帶來多首懷舊歌曲，讓長者都能琅琅上口，陪伴長者度過美好的一天。
一首月亮代表我的心，讓長者聽得很陶醉，今天在貢寮關懷據點來了靈鷲山青年團，在地作詞人竹間也，用多首歌曲來撫慰長者的心靈，長者也說好久沒有聽到現場演唱了。
貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，關懷據點希望透過多樣性的活動，讓長者都有不同的體驗，今天靈鷲山青年團和在地作詞人一起獻唱多首懷舊歌曲，現場宛如小型演唱會。
貢寮區公所主任祕書陳堅榮說，很感謝靈鷲山團隊到關懷據點，陪伴長者和他們同樂，除此之外在地作詞人竹間也老師也獻唱自己的新曲，讓長者聽得如癡如醉。
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