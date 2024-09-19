雙溪公所地瓜採收體驗趣 學子收成樂呵呵

新北市雙溪區是個農產豐盛的地方，每年的8、9月份是地瓜的盛產季節，雙溪區公所今(19)日特別與雙溪國小合作舉辦地瓜採收體驗趣，希望透過食農教育讓孩童接觸大自然，首次自己收成地瓜，小朋友都樂開懷，也體認到農家的辛勞。

雙溪區公所團隊帶領雙溪國小學生，體驗挖地瓜的小小農園活動，大家手中拿著鏟子，在農家講說之後，就開始自己動手挖土，並試著找出地瓜的蹤跡，不到三兩下功夫，好幾顆地瓜就這樣被挖出來了。

雙溪區長林銚傑表示，從種植地瓜苗到收成挖地瓜的田間體驗已經成為雙溪區特色食農教育課程。可以讓學生更了解食材原貌，並親身體驗農夫耕作辛勞，也提醒年輕人要感念大地的恩惠及環境保護的重要。

活動在區公所示範農園進行，由青農呂瑞弘帶領雙溪國小2年級的學童一起挖起4月初種下的地瓜。雙溪區長林銚傑親自示範並帶領學童一起進行，現場歡笑驚喜聲不斷，收穫滿滿的2大桶，在大自然的歡笑聲中上了一堂精彩的食農教育課程。