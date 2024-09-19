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淡水扶輪社舉辦捐血送愛心 盼募600袋解決血荒

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡海扶輪社、淡水扶輪社及台北百城扶輪社在淡水水碓活動中心前舉辦捐血活動，希望能募集能超過600袋，幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。圖／紅樹林有線電視提供
淡海扶輪社、淡水扶輪社及台北百城扶輪社在淡水水碓活動中心前舉辦捐血活動，希望能募集能超過600袋，幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。圖／紅樹林有線電視提供

淡海扶輪社、淡水扶輪社及台北百城扶輪社，今(19)日於淡水水碓活動中心前舉辦捐血活動，這幾天氣候相當天氣晴朗，現場吸引不少民眾，等著捐血資料準備捐出熱血，而另外紅樹林有線電視，也一起協助這場活動，搭設帳篷，捐血出動三輛捐血車，希望能募集能超過600袋，幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。

淡海扶輪社長，不僅是出席參與自家舉辦的捐血活動，更挽袖捐出熱血，力挺公益，扶輪社3522區總監侯玳梁表示，目前許多醫院的血庫，都很缺血，扶輪社，過去十多年都在每年的九月十九日舉辦捐血活動，不過這次在淡水，天氣相當好，許多民眾都來準備捐血，一起來響應公益。

在活動現場，捐血現場也需要進行檢驗血液，填寫健康表格，這次扶輪社共出動三輛捐血車，希望在在結束能夠超過600袋，也希望藉由愛心公益活動，拋磚引玉，帶動社會關懷的熱心，讓更多人來響應捐血，幫助更多需要的人。

公益活動 捐血 淡水 血荒

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