金山蹦火傳承成果發表 磺港漁港改造煥然一新

由致理科技大學、有限責任新北市蹦火漁業發展運銷合作社及新北市城鄉局共同合作的「金山蹦火傳承」成果發表會在磺港漁港隆重開幕。在新北市城鄉發展局社區規劃師行動提供支持下，讓磺港漁港不僅是有了全新的面貌，更加還有蹦火這項產業的傳承。

有限責任新北市蹦火漁業發展運銷合作社簡士凱指出，以如何讓在地連結的更深為出發點，致理科技大學的學生與在地鄉親、漁民一起改造磺港面貌，從牆面的彩繪到空間活化都融入了蹦火的產業，甚至是路邊植栽的容器也是活化廢棄的魚箱而來，讓磺港漁港的周邊巷弄都可以見到蹦火漁業的元素。

新北市府城鄉發展局股長陳盈宇表示，很感謝社區與致理科技大學願意著手改造社區，不只是拉近了大學生到漁村，更加也邀請社區的孩子一起動手為家鄉改造，讓家鄉的特色、社區的營造、社區的工作向下紮根，進而讓下一代不僅是熟悉家鄉的文化，還因此更愛自己的鄉土。