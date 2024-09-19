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中央借將！北市府再傳人事異動 動物園長升任青發署副署長

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府再傳人事異動，現任動物園長諶亦聰獲中央青睞，10月起將借調升任教育部青年發展署副署長。圖／動物園提供
北市府再傳人事異動，現任動物園長諶亦聰獲中央青睞，10月起將借調升任教育部青年發展署副署長。圖／動物園提供

北市府再傳人事異動，現任動物園長諶亦聰獲中央青睞，10月起將借調升任教育部青年發展署副署長，雖然諶從去年3月接任園長才短短一年半時間，但任內包含門票調漲、保育員調薪等備受好評。教育局也證實該消息，局長湯志民也送上祝福，會盡快尋覓合適人選。

現年40歲諶亦聰於北市府擔任公職經驗20年，在教育局從科員、股長、專員、督學到科長一路升到專委，去年3月底接下動物園園長一職，上任後積極推動各項政策，包含拉高保育員危險加級、門票調漲、BOT案簽約等，展現效率，獲得教育部親睞，來向蔣市府借將，調升青年發展署副署長。

諶亦聰證實，昨天已收到派令，預計10月1日就會過去，雖在動物園只有短短一年半時間，但已完成階段性任務，兩、三個月前剛好中央長官有來詢問，自己是樂於接受新挑戰，也想到中央看看不同縣市面貌，加上自己也很喜歡和青年工作相處的氛圍，也很感謝局長湯志民、市長蔣萬安成全。

教育局表示，諶亦聰於園長任內，對於促進教育、生態保育的整合貢獻良多，深受市府重視與肯定。針對此次異動，湯志民也送上祝福表示，諶年輕有活力是國家重要人才，也期待其能在中央崗位上為社會作出貢獻。

至於接任人選，目前尚未確定，教育局將就動物園的專業及行政需要做綜合考量，遴補合適的專業人才，以承接並推動動物園未來的各項工作。副局長陳素慧表示，由於動物園專業與一般教育行政專業較為不同，會盡快媒合合適人選接任。

動物園 北市府 教育局 教育部 蔣萬安

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