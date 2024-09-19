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助攻轉型永續 新北市中小企業輔導團說明會25日登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

升級轉型好機會！新北市政府為擴大輔導轄內中小企業轉型升級，新北市政府經發局表示，將於今年9月25日在新北市政府大樓403會議室，舉辦「新北市中小企業輔導團推廣說明會」。將針對業者面臨的困境及需求，提出三大主題六項類別，強化經營體質與競爭力的解方。

經發局長盛筱蓉表示，為提升新北市中小企業的經營體質與競爭力，新北市政府於2020年成立「新北市中小企業輔導團」，由經發局籌組整合全方位的專家顧問，主動與企業接觸，透過電話諮詢和實地訪視的方式，為中小企業進行診斷與評估，並協助企業爭取中央政府的補助資源。自成立以來，已完成389案企業訪視與輔導，成功為企業爭取中央經費輔助超過1.19億元。

經發局說明，今年的中小企業輔導團自7月1日開跑至今已輔導55家新北中小企業，針對經營現況一對一訪視診斷評估，並在過程中深入了解企業的需求及難題，進一步歸納「創新研發爭取補助」、「營運方針評估建議」及「地方創生在地連結」三大主題方向，就技術研發、創新服務、財務融資、市場行銷、節能永續及人才培育等，六大類別進行診斷評估以協助企業導入所需資源，同時積極輔導業者爭取中央補助計畫資源，促進企業穩健發展，落實中小企業永續經營並協助提升營運績效。

經發局補充說明，新北市政府長期重視中小企業需求，從土地、法規、人才與市場等多個面向，提供包括招商一條龍專人服務、土地媒合專線、一站式登記服務等多元支持措施，致力於解決企業的實際問題，持續為中小企業發展提供強力後盾。本次說明會自即日起開始報名至2024年9月25日上午11時，歡迎企業踴躍報名參加。

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