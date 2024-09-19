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板橋府中段公辦都更動土 侯友宜盼公私合作活化市有地

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市長侯友宜19日主持「板橋區府中段472地號等9筆土地公辦都市更新案」動土典禮。侯友宜表示，這將作為市府與金融機構合作推動公辦都更的首例，整合公有土地的職務宿舍，及合作金庫銀行營業據點等私有住商使用土地共同重建，盼活化市有地，解決老舊建物耐震能力不足、巷道狹窄停車困難等問題，打造更安全宜居的生活空間。

侯友宜表示，本案位於板橋區文化路一段，基地內原有舊市長宿舍屋況老舊且長年閒置，經市府評估後決定整合相鄰私有土地進行公辦都更，其中也納入臨文化路上的合作金庫銀行營業據點，藉公私合作活化市有地，帶動周邊地區市容改善，整合後基地面積約1,119坪，全案預計2024年11月動工，盼如期於2028年後完工。

侯友宜說，未來會興建2棟地上7層及26層、地下5層之住宅商辦大樓，市府亦將有10戶職務宿舍，提供首長宿舍、相關人員備勤、會議使用，另有38戶住宅單元、公共化幼兒園及約59個停車位；期望以本案作為起點，逐步帶動周邊地區翻新市容、優化生活機能，為板橋帶來嶄新面貌。

財政局表示，本案透過公開評選機制選出冠德建設股份有限公司擔任實施者，配合市府都更二箭政策，住宅商辦大樓將導入黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，提升居住安全及品質。整體空間規劃除實施者捐贈約287坪公益設施空間作公共化幼兒園外，也透過臨路退縮留設4公尺人行道、防災動線規劃及集中留設開放空間，其餘為合作金庫銀行營業廳及辦公室、店鋪、職務宿舍及住宅等複合型使用。

侯友宜 公辦都更 宿舍

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