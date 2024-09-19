民進黨北市黨部幫忙宣傳孝親洗腳活動挨轟 主委：僅轉傳非主辦

民進黨台北市黨部昨在LINE官方帳號發布「為父母洗腳活動」惹議，就有不少支持者痛罵「華頭華腦」，還有人諷刺「以為是國民黨的活動」。眼見輿論擴大，黨部主委張茂楠今回應，孝親活動是好事，才答應幫忙宣傳，並非主辦單位。

民進黨台北市黨部LINE官方帳號昨15時發出圖卡，內容為「中華傳統文化弘揚孝道總會」10月12日在總統府前廣場主辦的「孝親報天恩，為父母洗腳活動」，報名方式寫「請洽台北市黨部」，最後還註明為「民進黨北市主委張茂楠敬邀」。

活動宣傳圖卡發布後引發支持者批評，連民進黨立委沈伯洋都留言說「這種活動，連幫忙轉發都會是問題，什麼年代了，台灣不需要這些活動」。

由於輿論壓力太大，張茂楠今表示，孝親活動主辦單位為全國體育總會理事長張朝國於上周主動到台北市黨部拜訪，表示今年將延續已辦理11年之孝親洗腳活動。對各方表達孝道有不同的方法，他認為孝親活動是好事，用任何形式表達都值得支持，才答應主辦方幫忙LINE宣傳活動。

張茂楠還鄭重澄清，昨日因網路對孝親洗腳活動有不同看法，認為應予以尊重，故請市黨部主動於昨晚19時發官方LINE，表示停止對此活動宣傳，也不參與本次活動，再次感謝各界關心。

針對民間團體舉辦「孝親報天恩 為父母洗腳活動」借用總統府前廣場，總統府發言人郭雅慧今回應，總統府確有收到主辦單位之場地申請，但並未核准總統府前廣場之場地租用。