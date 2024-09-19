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鶯歌高職通學廊道新北稱改善完成 實地權繁雜、僅半套式完工

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鶯歌高職左手邊廊道今年獲地主同意，通學廊道才順利打通，預計九月驗收後開放通行。圖／新北市議員廖宜琨提供
鶯歌高職左手邊廊道今年獲地主同意，通學廊道才順利打通，預計九月驗收後開放通行。圖／新北市議員廖宜琨提供

新北市鶯歌區鶯歌高職周邊通學廊道，因為路幅不足，長期造成學生上下課及其他用路人通行時安全保障不足，新北市府宣稱2019年已改善完畢，但實則僅改善學校正門右手邊廊道，左手邊仍被阻隔無法通行，議員廖宜琨多方奔走與地主溝通後地主終於同意釋出，預計9月底前開放通行。

新北市鶯歌高職外通學廊道過往路幅狹小，許多家長憂心學生上下課安全受影響。新北市府2019年宣稱已改善該校通學廊道，但事實上僅改善學校正門右手邊的廊道，左手邊廊道因地權包括新北市政府、台電、中華電信、鶯歌高職及其他私人地主等，部分地主因無聯繫導致廊道無法打通，通學廊道成半套式完工。

由於左手邊廊道走到一半路被擋住，學生被迫走在馬路上相當危險，新北市議員廖宜琨多方找地主溝通後，終於將左手邊廊道打通。廖宜琨說，從接獲民眾反映開始就密集邀集相關單位討論，要求新北市府釐清土地權屬並爭取設計施工經費。經土地所有權人同意終於將本案確定，成功開始後續廊道改善，現已接近完工。後續將持續緊盯進度早日提升用路人安全用路環境。

新北市鶯歌高職大門左手邊廊道長期被鐵皮阻隔，學生被迫走在馬路上相當危險。圖／GOOGLE MAP翻攝
新北市鶯歌高職大門左手邊廊道長期被鐵皮阻隔，學生被迫走在馬路上相當危險。圖／GOOGLE MAP翻攝
鶯歌高職左手邊廊道今年獲地主同意，通學廊道才順利打通，預計九月驗收後開放通行。圖／新北市議員廖宜琨提供
鶯歌高職左手邊廊道今年獲地主同意，通學廊道才順利打通，預計九月驗收後開放通行。圖／新北市議員廖宜琨提供

北市府 廖宜琨

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