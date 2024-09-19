新北里鄰重畫引發討論 里長兄弟、父女檔等組合成話題

新北鄰里重規畫引發討論，奇聞趣事也成話題，像三蘆有兄弟檔里長，彼此傳授選戰經驗及里內經營，更是彼此精神支柱；新北市議員李倩萍則是協助里長爸如和透過網路讓里民資訊傳遞更方便，讓地方服務更到位、更全面。

新北里長平均年齡61.4歲，當中也不少有趣的組合，像有現任里長是兄弟、父女檔，還有議員女兒里長爸、議員先生里長妻等，多人服務產生加乘效果，讓地方發展激盪出不一樣的火花。

像三重區光輝里長吳松春、蘆洲區水湳里長吳松標就是兄弟檔。四弟吳松標分享，自己一家人是三重人，因為妻子是五股人，所以當初決定住在兩區中間的蘆洲，因緣際會就決定參選里長，起初因為二哥吳松春已經當了兩屆知道里長的辛苦，也知道他住家那不好選，因此反對，但沒想到自己選一次就上，比二哥還厲害，二哥在他當選當天從三重感到蘆洲祝賀，讓他感動不已，如今二哥已當七屆里長，他也當了五屆。

吳松標提到，二哥吳松春不只傳授選戰及里長經驗，也是他的精神支柱，常常勉勵他「人在公門好修行」，不過由於他的里比二哥的里大了五倍，人口結構也不一樣，因此自己也是從頭探索、不斷的學習，除爭取很多市政建設，重要是後續維護及完善，都花了不少時間，像是停車場活動中心、開心農場、觀景台等。吳松春也說，勉勵四弟吳松標助人為快樂之本、人生以助人為目的。

吳松標的妻子也是他的得力助手，常協助里內大小事，記者拜訪時，妻子看他滿頭大汗，趕緊遞上毛巾給他擦汗；吳松標笑稱，家事講感情的地方，不是講道理的地方；家要顧好，才有辦法去服務鄉親。

蘆洲區九芎里長李茂雄與新北市議員李倩萍則是父女檔。李倩萍分享，當初父親在服務處擔任主任，因緣際會下里內里長沒有繼續參選，後來眾人勸說下參選，也將在服務處的熱情深入里內；起初兩人還會因為對經營里看法不同而有衝突，父親不願透過網路經營，後來再她不斷勸說下才建立起里內通訊軟體群組，青年看到里內訊息增加三分之一，宣傳品也比較發得出去，里內聯絡關係網更緊密。

另外，永和區協和里長陳昱庭與有「最美里長」稱號的永福里里長陳紫渝也是父女檔，先前競選時全家總動員，除選戰經驗傳承外，里政工作也世代交流及傳承，也為地方佳話。