北市租屋貴吃不消 新婚民眾盼搭「幸福住宅專案」 列車減輕負擔

北市今推出「幸福住宅專案」，鼓勵青年婚育，鎖定新婚、育兒家庭兩大承租對象，入住公有土地參與都更分回的社宅，第一波將有156個家庭受惠。不分黨派議員肯定市府政策立意良善，但國民黨議員建議應加嚴條件所有入住者都要設籍北市，民進黨直言戶數太少、誘因不大，民眾黨也認為僧多粥少，對於人口提升的幫助有限。

新婚不到1個月的市民楊小姐說，現在與丈夫在北市租房，租屋市場3萬元以下空間都很小，或環境、屋況、舒適度不適合剛成立且即將迎來第一胎寶寶的他們，若要選擇更好的租屋空間與環境，含管理費至少破4萬元，加上新婚育兒，每月支出會是不小的壓力。因此，她會想了解幸福住宅專案，希望符合資格入住，減輕經濟負擔。

國民黨北市議員詹為元表示，少子化是台灣目前不太會改變的趨勢，在北市人口下滑且無新建案的前提下，市府以「幸福住宅專案」福利政策去留下人口，讓他們安心居住、工作，確實立意良善。

詹為元認為，該專案專屬青年家庭，勢必會對其他族群產生一定程度排擠，建議申請條件有別於一般社宅僅須父母、子女其中一人設籍北市，應該更嚴格、明確規範，所有家庭成員均得設籍北市，與此同時，他們也能享有台北市民該有的福利，也是好事一樁。

民進黨北市議員陳怡君表示，市府想要協助年輕人留在北市、成家立業，甚至解決高房價問題，但以幸福住宅專案的條件來看，「只能就急、不能救窮」，畢竟年輕人低薪沒有成長，面對物價上漲、育兒扶養高額開銷等大環境挑戰，她認為民眾不會為了一個永遠無法定居的地方，放心在此成家立業。

陳怡君說，人就是求穩定，幸福住宅只是短暫停留，即便可延租至最多12年，時間到了，住戶還是必須搬家，也會影響小朋友就學與環境適應。該專案確實有誘因，但不大，加上市府提供戶數太少，沒有錢仍是年輕人的最大困境。

民眾黨北市議員黃瀞瑩認為，北市地狹人稠，外來工作人口多，社宅數量當然是愈多愈好，正因北市土地資源較為稀缺，未來市長蔣萬安要完成社宅7000戶目標，除了興建社宅，還是要透過公有土地參與更新分回等方式，去獲得更多社宅數量，也期盼能有短中長期計畫，每年持續推動，讓幸福住宅專案的戶數愈來愈多。

黃瀞瑩肯定，都發局推出幸福住宅專案是好事，第一階段釋出156戶，仍是僧多粥少，提供戶數遠遠不及需求量，對於北市人口顯著提升的幫助有限，若後續能增加數量，才會讓民眾更有感。