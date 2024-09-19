新北里鄰編組牽地方政治勢力盤整 本月啟動地方說明會

新北鄰里重規畫討論許久，新北民政局表示，本月將啟動各區地方座談說明會，拚明年底前完成重畫並公告。里長們多表示，確實要重畫才對各里長公平，不過也有大里里長認為與里民很有感情，捨不得拆分。議員不分黨派都說，重畫勢在必行，但需用心傾聽，避免引發爭議。

新北市有1032里，規模前三大里都位於重劃區，最大里是林口南勢里3萬3359人，最迷你是瑞芳碩仁里140人，規模差200倍以上，資源不均，里長勞逸不均。有大里里長抱怨，因為人口數多，拿到的經費根本不夠支應，每天壓力都很大。

民政局地方行政科長戴世瑋表示，考量里的規模差異大，資源不該齊頭式投放，今年1月起，里基層工作經費從每里每年60萬元，調整為分9級，里規模破3萬人的里，每年補助最高100萬元；里鄰活動經費也按規模分級，3萬3000人以上的里可獲每年70萬元，讓里長有更多資源。

戴世瑋說明，新北從升格後就沒有調整鄰里區域，目前已經啟動里鄰編組作業，先請公所搜集鄰里意見、規畫後續方案，並也徵求地方意見；民政局接下來從本月開始，會至29區與地方面對面座談辦說明會。最遲將在2025年12月25日前完成並公告，以免影響2026年地方選舉。

新北市里長聯誼會總會長許承煬表示，這好幾年前就開始規畫，希望民政局能專業評估、盡速規畫，對每個里長來說才公平，不然拿同樣經費，有些做到要死要活；即便現在有依照級距的里基層工作經費、里鄰活動經費等，對大里來說還是不太夠。

蘆洲區水湳里長吳松標則說，水湳里過去幾乎一直是蘆洲最大里，人口一萬多人，經費都得花在刀口上，也因地制宜用於適合當地居民活動及福利；不過自己里上人口一直沒有太大變化，當里長快20年與大家很有感情，倒不希望自己的里被拆分。

新北市議員李翁月娥認為，這確實該調整，不過民政局一定要用心傾聽地方意見。新北市議員李倩萍則批，這民政局真的該罵，早從前台北縣長周錫瑋時代就說要調整，「不動就是不動」，其實市長侯友宜因為沒有連任壓力，現在是最有條件做這件事情的，應該加速力道，否則根本趕不上下次選舉。