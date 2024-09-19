新北市長官邸動土改建 公辦都更8案民代要求分回面積勿變賣

新北市府中段市長官邸，由於建物年久失修無人居住，為使土地利用最大化新北市財政局在此進行公辦都更，財政局目前在新北共8處進行公辦都更，府中段結合約6成私有地改建兩棟住商大樓，市府依比例分回宿舍及住宅單元共48戶，但由於民權段公辦都更本報曾揭露市府欲變賣社宅，議員戴瑋姍重申公有地回饋空間作為公有使用，呼籲財政局勿將回饋住宅變賣。

板橋民權段公辦都更大樓，市府與建商合作公辦都更，興建311戶住宅大樓，2018年動土時新北市前市長朱立倫曾說分回的235戶預計作為社宅出租，前年5月完工驗收後本報揭露財政局欲將其出售填補市庫，由於社會住宅標售等同減少弱勢族群居住社宅機會，將社宅變賣填補市庫的意圖遭議員強力譴責。

新北市財政局目前在新莊廟街、土城頂埔站、汐止國小、三重消防隊、板橋市長官邸、樹林東昇圖書館、板橋介壽、新店公崙活動中心8處進行公辦都更，市府皆可依比例分回樓地板面積。

今動土的市長官邸市有土地比率約37.89%，私有土地比率約62.11%，預計打掉重蓋為2棟地上26及7層、地下5層住商大樓，可分回10戶宿舍及17 個車位。38戶住宅及38車位。公益設施287坪及4車位。

新北市長侯友宜今表示市長官邸已閒置將近20年以上，都更的面積達到1119坪，未來新北市會分回來有10戶宿舍、38戶住戶，再加上公共化幼兒園，分回近59個車位，希望鄰近板橋高中校舍也有嶄新作為，讓板橋地區文教中心與車站生活空間更優化。

新北市議員戴瑋姍對此表示，板橋的精華公有地都更，是賣一塊少一塊，公有地都更後必須也要作為公有使用，呼籲財政局市長官邸都更分回的住宅應當供出租當作社宅使用，勿重蹈民權段分回住宅打算變賣的覆轍。

市議員劉美芳則說，市長官邸都更案位於板橋文化路主要幹道，特別的是裡面會有300坪非營利幼兒園，預計會招收3班、容納約90位小朋友。政府主導都更能有效促進地方發展，希望儘快推進樹林、土城、永和和大陳等大型公辦都更案，藉著市府示範重建，吸引更多民間更新項目加入。