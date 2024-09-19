北市人口恐跌破250萬 都發局祭新政盼青年留「住」台北生小孩

北市人口數去年回升至250萬人以上，但近月人口遞減，最快9月底又將跌破250萬以下。市府昨召開人口對策委員會，都發局今更宣布首創「幸福住宅專案」，釋出公有土地參與都更分回的社宅，鎖定新婚、育兒家庭兩大承租對象，10月31日公告首波4處、156戶招租，最快年底前就能入住，鼓勵青年婚育，留「住」台北。

目前北市面臨居住與人口問題，2023年12月大樓標準住宅單價每坪73.6萬元、公寓48.6萬元，去年北市平均每戶家庭消費支出109萬元，還是六都最高，使得青壯年族群對於結婚生育卻步，北市結婚數、出生數已從2015年快2萬對、近3萬人，下滑至去年1.3萬對、1.6萬人。

不過，都發局發現近8年營運的社宅中，8成6社宅的粗出生率高於同一行政區，營運年期愈久、出生數愈多，局長王玉芬分析與環境好、屋況佳、租金低等生活穩定因素有關，人若處於不安定狀況下，並不敢生小孩。

為鼓勵青年婚育，都發局今年推出「幸福住宅專案」，將公有土地參與都更分回、公益設施捐贈、TOD增額獎勵及北市土地使用分區管制自治條例第80條之2回饋取得的社宅，作為該專案的出租房源，提供給2大對象入住，分別是申請日前2年新婚或育有0至6歲子女的家庭，且無申請年齡限制。

第一階段今年優先釋出4處鄰近公園及國小的都更分回戶、共156戶，包含信義區永吉與信安、中山區北安、文山區溪州，10月31日公告，受理申請至11月14日，12月3日抽籤，經資格審查後，永吉都更分回戶最快12月可入住，其餘為明年4月，第二階段2026年再釋出1處、173戶，預計將有329個家庭受惠。

格局有1、2、3房型，總坪數14坪至45坪不等，租金含管理費依申請人所得而異，6200元至3萬8100元不等，約為市價6、7折，以信安都更分回戶的1房型來看，14坪最低僅6200元，符合資格者還可申請租分級、育兒租金補貼。租約3年、續租不可超過6年，若承租期有子女分發至學區小學就讀，租期最長至12年。

北市以公產資源示範，鼓勵更多民間業者透過公私協力模式捐贈幸福住宅，但外界恐有房價受影響等疑慮。王玉芬表示，入住對象聚焦明確化後，有助於讓開發業者了解未來入住對象是誰，降低相關疑慮，也希望年輕人留「住」台北、勇敢生育。

副局長簡瑟芳補充，都更容獎上限1.5倍，開發商若欲爭取更多容獎，可循土管80條之2，容獎可提高至2倍，該案已修法須捐贈50％公益設施並獲議會通過，目前正在行政院備查。未來開發商若願意爭取更高容獎，市府也能取得更多社宅數量的目標。