影／市長官邸太過老舊 侯友宜：都更提供友善宜居環境

由新北市政府推動之板橋區府中段472地號等9筆土地公辦都市更新案，今天上午於都更案現地，由市長侯友宜親自主持開工動土典禮。侯友宜在致詞時特別提到，多年來自己沒有入住官邸的原因。

侯友宜說，該基地部分面積原屬市長官邸，自己剛就任新北市長時曾想搬進官邸住，但因建物老舊又沒有其他的市長官邸可以選擇，雖然曾自掏腰包想要改建，但最後評估建物實在太過老舊，所以一直沒有住進官邸。

侯友宜開玩笑說，這個市長官邸坪數有400多坪，前後共需五名警衛，若只有夫妻兩個人住，還要請派出所出動五名警力，前後門都要有人負責維安的情況下，住起來壓力很大，想去哪裡都跑不掉，有如關在一棟大監獄，在家休息好像每天被監視著，感覺很辛苦，這也是他沒有入住官邸的原因之一。不過，侯友宜解釋，其實這不是重點，最重要的還是房子已經老舊，想住也沒有辦法，最後乾脆拿來做都更。

本件都更案位於板橋區文化路一段，正對板橋高中及板橋國小，鄰近捷運站，並擁有台鐵、高鐵板橋車站，基地內原有舊市長宿舍，因屋況老舊且效能不佳，經市府評估決定結合周邊私有土地以公辦都市更新方式活化市有地並帶動周邊地區整體市容改善，另外也整合相鄰私有土地，包括臨文化路上的合作金庫銀行營業據點，這也是市府推動公辦都更與金融機構合作的首例，全案已於113年8月取得建照；此外，該建案也將提高耐震設計，並透過臨路退縮留設4公尺人行道、防災動線規畫及集中留設開放空間，提供友善宜居環境。