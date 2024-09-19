北市人口恐跌破250萬、無緣第3副手？ 蔣萬安一句話回應

台北市總人口數去年5月回升至250萬人以上，不過今年又下降，最快月底、10月，北市總人口恐降至250萬人以下，將無緣設第三副市長。市長蔣萬安今天被問及人口數下降，第三副市長何時有影？蔣萬安說，「人事安排確定就跟大家報告」。

對於市府最近也延攬曾助黨主席朱立倫、新北市長侯友宜參選新北市長的大將宋自強，擔任北市府顧問，外界解讀是為幫副市長李四川2026新北選戰佈局準備？蔣萬安今說，宋自強是有非常豐富媒體、還有地方政府實務的經驗，他是希望借重宋豐富的經驗，能夠協助市府很多政策溝通，及施政宣傳跟行銷。

蔣萬安今天上午出席城市網災害小組會議暨全暨研討會，也對於台北市的高齡少子化問題說明。蔣說，台北市人口數的變化，昨天他下午主持人口對策委員會都有跟各局處、及外部專家學者進行深入的討論，也擬定相對應的政策。

蔣說，台北市這2年新生兒人數的成長，其實是有相當的具體成果，也就是以去年10月為例，台北市的人口結構不再生不如死，新生兒人數超過了死亡人數。第二，去年北市新生兒人數相較於前年增加1500位；今年1到8月新生兒數相較於去年也增加775位，在全國新生兒人數都下降，以及各縣市也下降甚至趨緩，台北市反而是增加。

蔣說，所以這部分也反映相關友善育兒、鼓勵生育的政策有相當的成果。至於第三副市長的人事安排，只要確定就會跟大家作報告。