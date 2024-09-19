邀李多慧逛夜市影片曝…網怒「為何市長可以？」 蔣萬安急稱太座看過

台北市長蔣萬安昨晚在臉書貼出與韓籍啦啦隊女神李多慧一起逛南機場夜市品嘗美食的影片，引發李多慧粉絲不滿留言問「為什麼市長可以？」媒體今問蔣，這支影片太太有看到嗎？太座會不會生氣？蔣說，有，她(太座)有看到，並且連忙補救稱，「我一定會再找時間，帶我太太及小朋友到南機場夜市去品嘗美食。」

台北市產發局近期舉辦「台北夜市打牙祭」活動，為了行銷台北市的夜市美食，蔣萬安邀韓籍啦啦隊女神李多慧一起逛南機場夜市，並且品嘗雞肉飯、圓仔湯及花生捲冰淇淋等口袋美食，讓李多慧讚不絕口。

不過因影片中，李多慧也幫蔣萬安夾菜，有許多李多慧粉絲在蔣萬安臉書底下留言問「為什麼市長可以？」蔣萬安今天上午出席城市網災害小組會議暨全暨研討會前受訪，被問及太座有沒有看過這支影片？蔣萬安連忙說，「我一定會再找時間，帶我太太及小朋友到南機場夜市去品嘗美食。」

蔣萬安說，他也非常歡迎所有的市民朋友、還有國內外觀光客，都可以到台北市包括南機場在內的各個商圈夜市來打打牙祭，參與產發局商業處所規畫的活動。