議員許家蓓癌逝 蔣萬安：北市的損失

台北市議會民進黨團總召許家蓓昨凌晨2點25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲，不分黨派議員皆表達不捨，市長蔣萬安發文哀悼「是北市的損失」，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會，偕全體中常委默哀致意，表達哀悼。

松山區、信義區原9席議員，扣除當選立委者及許家蓓離世，目前剩6議員，北市議會說，依地方制度法規定，所遺任期不足2年，缺額未達總名額2分之1，因此許席次後續無補選及遞補。

許父為資深民進黨前議員許富男，民進黨團指出，許家蓓2014年以21444票之第2高票當選松信區議員，當時為該選區最年輕的市議員。許從2014年起3屆議員任期，地方建設及服務案件近萬件，打破政二代刻板印象。

民進黨團表示，許家蓓今年5月確診子宮內膜癌，全心全意投入治療，抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，許家蓓原規畫康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。

賴總統表示，許家蓓英年早逝，令人非常惋惜，這不只是民進黨損失，也是台北市的損失，要代表全黨同志表達最深的哀悼之意，黨中央會協助許家蓓家人處理後事，讓後事順利圓滿，也幫助許家蓓的家人減少悲傷。

蔣萬安表示，許議員常說要讓松山信義區「幸福加倍」，熱血服務社會的她，在青春年華不敵病魔殞落，是台北市的損失，他表達誠摯哀悼之意。（記者邱書昱、林麗玉、洪子凱、林佳彣、蔡晉宇）