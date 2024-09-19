北市3老舊市場 耐震評估遭點名

台北市第二果菜市場、安東市場和西寧零售市場使用已逾40年，審計部直指應完成耐震評估，西寧零售市場補強經費高，建議重建。市場處表示，二果、安東市場已詳細評估，未來每年定期巡檢，西寧市場則與國宅一起拆除重建。

審計報告指出，行政院明定1999年12月31日以前申請建造的公有建築，要完成耐震評估，1985年成立的第二果菜批發市場及1983年安東零售市場建築物，未完成耐震評估，無法確保耐震力，1982年的西寧零售市場建築物，雖完成耐震評估，但是補強經費接近重建經費的40%，應朝拆除重建為主。

審計報告也指，1999年以前申請建照共有40處市場，不僅建築物老舊，結構材料逐漸老化且部分樓層的混凝土氯離子含量過高，統計有23處未有檢驗資料；有14處部分氯離子含量的檢驗結果已超過現有標準0.3kg/m3。建議釜底抽薪、拆除重建為宜。

市場處表示，第二果菜市場經過詳細評估，為符合規定，不過確保使用狀況，規畫每年一次的定期巡檢。安東市場由於建物5、6樓為私有住宅，非屬「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」所列管對象，但為了保障市場攤商和民眾，每年定期請技師公會進行建物結構安全檢查，目前狀況良好。

市場處表示，西寧市場已確定與西寧國宅拆除重建，配合都發局辦理，日後改建會朝平面一樓、地下室一樓作為市場使用。

針對混凝土氯離子含量過高，市場處表示，目前木新市場二樓的青年活動中心有類似的情況，預計10月底相關檢測報告書會出爐，待市場使用50年的年限到，就會改建。