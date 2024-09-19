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雙北租金補貼 限家人無房惹議

聯合報／ 記者李定宇林佳彣／連線報導
根據中央300億租金補貼計畫規定，若申請人、配偶及未成年子女名下有房產，不符申請補貼資格。 圖／聯合報系資料照片
根據中央300億租金補貼計畫規定，若申請人、配偶及未成年子女名下有房產，不符申請補貼資格。 圖／聯合報系資料照片

新北針對青年租金補貼每月最高7千元，台北則是配合中央租金補貼推加碼方案最高1.1萬，都有家庭成員無自有住宅限制，民眾批，許多人成年後自然會在外租屋，限制不符社會現狀。新北市城鄉局將研議是否放寬，北市都發局則稱要按中央規定。

新北城鄉局昨公布明年度青年租金補貼，受理對象為年滿18歲至未滿40歲，家庭年收入限制由133萬元放寬至137萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬6千元放寬為5萬7400元，經審查符合資格者每月3500元至7千元不等補貼，不過限制條件包括必須在新北市設籍或就學、就業和家庭成員於北北基桃均無自有住宅。

許姓民眾說，一般在北部的家庭，家庭成員或多或少都會在北部置產，許多青年不想成年後擠在老家，選擇在外租屋，卻無法申請補助，民法18歲成年後就是獨立個體，在外租屋就是個人私事，補貼硬要扯家庭成員置產狀況不符現今社會狀況。

議員黃淑君也說，新北租屋補貼設置太多條件門檻，因此民眾寧願選擇中央「300億租金補貼專案」補貼，向新北申請補貼人數寥寥可數。

城鄉局表示，新北目前直系親屬房產的要件僅限於北北基桃地區，用意是協助北上就學就業的青年朋友，減輕居住負擔，針對是否去除規範父母是否有房產的條件，城鄉局會再研議是否妥適於青年租屋補貼政策。

城鄉局表示，中央300億擴大補貼在新北需每月48000元以下才可以申請，新北青年補貼每月57400元以下就可以申請，新北補貼涵蓋率較廣，沒抽到社宅的青年就可申請租屋補助，今年度青年租金補貼已核定超過1270戶並持續受理中。

北市都發局配合中央300億租金補貼專案，再推「台北輕鬆住、租金分級補」加碼補貼，額度依兩個所得分階而異，平均每人月所得1萬9013元以下、1萬9014元至2萬8520元，都發局依中央補貼金額，加碼補足差額，總補貼金額可至6300元至1.1萬元不等，但也必須家庭成員無自有住宅限制。

都發局表示，中央300億租金補貼計畫規定，若申請人、配偶及未成年子女名下有房產，不符申請補貼資格，因此北市也按中央規定。

租金補貼 青年

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