民進黨新北市黨部辦青年講座 將設新住民諮詢站

民進黨新北市黨部今天於東南亞主題書店舉辦青年講座，暢談新住民議題；黨部主委蘇巧慧表示，下週將掛牌成立「新住民諮詢站」，盼成為台灣社會和新住民連結的入口網站。

民主進步黨新北市黨部今晚在中和區「燦爛時光：東南亞主題書店」，舉辦青年講座「民主的行動研究室」中和場，由立委、黨部主委蘇巧慧和大家對談新住民於台灣的生活適應、工作轉換及法規條例等議題。

蘇巧慧表示，年輕人是對公共議題最有想法的年齡層，所以她有決心在每個月舉辦1場青年講座，每個月都有不同的議題，適逢立法院在上個會期通過新住民基本法，因此，她希望從不同的角度，和大家對談新住民在台灣生活的心聲。

她表示，新住民人口數已經超過原住民，來到近60萬人，立法院雖然通過了新住民基本法，但如何讓新住民朋友感受到歸屬感，仍需要更多政策法規的協助，以及社會觀念的改變，「不要用同情、憐憫的態度面對新住民，新住民朋友真正需要的是同理」。

蘇巧慧表示，更多元共融的社會，應該是從自身開始，每個人都真正去理解新住民朋友的喜怒哀樂，相信對於理解相關議題絕對有很多幫助。

她說，新北市黨部下週會舉辦新住民諮詢站的掛牌活動，感謝獲近40名黨公職願意加入成立，將使新北市有全國最多新住民諮詢站；她期許民進黨的黨公職能成為台灣社會和新住民之間的連結，甚至是入口網站，「希望民眾遇到任何問題，都願意先來找我們，我們一定積極協助」。