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汐止厚德里環境五星級免費共餐 陳有諒再獲特優里長

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的特優里長名單出爐，其中厚德里長陳有諒當了五屆里長，就拿了五次的特優里長，得到肯定。圖／觀天下有線電視提供
汐止區的特優里長名單出爐，其中厚德里長陳有諒當了五屆里長，就拿了五次的特優里長，得到肯定。圖／觀天下有線電視提供

今年汐止區的特優里長名單出爐，其中厚德里長陳有諒當了五屆里長，就拿了五次的特優里長，這19年來為民服務顧環境，不但獲得里環境五星級10連霸，連續10幾年提供免費共餐，照顧里內長輩，得到肯定，他也感謝鄰長及志工長期以來的默默付出，一起為厚德里打拼。

中秋節隔一天上班日，里辦公處來了不少里民志工，向里長道賀，而里長也泡茶，準備月餅、柚子請大家吃，再感受一下過節氣氛，汐止區厚德里長陳有諒擔任里長19年，除了為民服務，也和環保志工們一起投入綠美化整理環境，這也讓他獲得了今年的特優里長，值得一提的是，當了五屆里長，就拿了五次的特優里長，其中還有一次是全國特優里長，受到肯定，他也歸功於志工鄰長們的付出，所以，也和大家一起分享這份榮耀。

厚德里長陳有諒表示，今天非常感謝各位志工、鄰長來到里辦公處來分享今年獲得特優里長的喜悅，能夠得到這個獎，也是里內鄰長、志工團隊所努力得來的，真的很感謝他們為里長分憂解勞。擔任里長已經邁入第五屆了，也拿到了五個特優里長獎，99年第一屆當里長就獲得周錫瑋縣長頒獎，104年朱立倫市長頒特優里長到105年內政部全國特優里長，以及109年侯友宜頒發特優里長，再到今年，總共五屆拿了五面特優里長的獎牌，這都是跟所有志工一起努力得來的。

陳有諒指出，因為有鄰長、志工一起努力付出，每天每日為厚德里的環境、治安、敦親睦鄰、關懷弱勢，才有機會獲得這個獎項，像是今年也拿到新北市里環境認證五星級10連霸，打造五星級的居住環境，都是有志工團隊的幫忙，很感謝他們。

陳有諒五屆里長以來，在鄰里經營上，對於環境經營尤其重視，還有每個星期三固定免費老人共餐，也是一辦10幾年，鄰里經營有成，奪得這項殊榮，里民都為他開心，也直說實至名歸。

團隊 汐止 老人共餐

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