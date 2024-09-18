快訊

陸宣布：34項台灣農產品 停止免徵進口關稅

曾獲周星馳大讚「表現得比我好」石班瑜這樣護嗓保飯碗

白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳大寮保安宮庄頭遶境 國光樂儀隊助陣很吸睛

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳大寮保安宮在中秋節當天，舉行三年一輪的保儀大夫等神尊遶境活動，國光樂儀隊的型男們共同演出操槍及多項精彩表演。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳大寮保安宮在中秋節當天，舉行三年一輪的保儀大夫等神尊遶境活動，國光樂儀隊的型男們共同演出操槍及多項精彩表演。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳大寮保安宮中秋節當天，舉行三年一輪的保儀大夫等神尊遶境活動，吸引上百人一起共襄盛舉，將廟埕擠得水洩不通，當天還有國光樂儀隊的型男們共同演出操槍及多項精彩表演，讓不少人第一次近距離欣賞，覺得很震撼。

當天八點不到，遶境隊伍就從保安宮出發，遶行瑞芳產業園區，再到傑魚坑，沿途到各友宮，都有信徒持香敬拜，遶境隊伍也是令人耳目一新，廟方更力邀國光樂儀隊到場，精彩的操槍演出博得滿堂彩。

大寮保安宮主委周志成表示，今天是三年一輪保儀大夫等神尊遶境活動，地方上也很久沒這麼熱鬧了，廟埕前各陣頭精彩演出，還有各家戶提供的點心，讓大家來參與廟會慶典，也能吃飽喝足求平安，感謝今天大家的餐與，還有各陣頭的逗熱鬧，讓活動圓滿結束。

瑞芳區區長楊勝閔說，大寮保安宮是地方上重要的信仰中心，照顧地方上長者也是不遺餘力，今年舉行盛大的遶境活動，看到了地方上大家不分你我，一起共襄盛舉，將廟會辦得有聲有色，也有許多遊子返鄉參與，相當熱鬧。

中秋節 保安宮 瑞芳 遶境 點心

延伸閱讀

瑞芳關懷鄉土協會親子遊憩趣 大人小孩玩得不亦樂乎

瑞芳派出所新所長布達 瑞芳子弟林昆秀回鄉服務

高雄2男帶球棒經廟會遶境被警認「球棒隊」 結局超展開

木柵聖母宮遶境回宮 2陣頭當街開打...他持「神棍」攻擊

相關新聞

汐止厚德里環境五星級免費共餐 陳有諒再獲特優里長

今年汐止區的特優里長名單出爐，其中厚德里長陳有諒當了五屆里長，就拿了五次的特優里長，這19年來為民服務顧環境，不但獲得里環境五星級10連霸，連續10幾年提供免費共餐，照顧里內長輩，得到肯定，他也感謝鄰長及志工長期以來的默默付出，一起為厚德里打拼。

瑞芳大寮保安宮庄頭遶境 國光樂儀隊助陣很吸睛

瑞芳大寮保安宮在中秋節當天，舉行三年一輪的保儀大夫等神尊遶境活動，吸引上百人一起共襄盛舉，將廟埕擠得水洩不通，當天還有國光樂儀隊的型男們共同演出操槍及多項精彩表演，讓不少人第一次近距離欣賞，覺得很震撼。

淡水動物之家浪浪伙食有著落 企業捐2千公斤飼料

新北市淡水區淡水動物之家，由新北市動保處管理，最多可以收容85隻犬貓動物，而每天面對大量的餵養需求，所使用的飼料也必定相當龐大，因此就有企業飼料大廠牌，捐助2大棧板將近2千公斤的飼料，運送到淡水動物之家，讓動保處也相當感謝企業對於浪浪的幫助。

淡水女力創意拼布展成果 立委洪孟楷體驗學習

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師，過去不僅是將藝術結合拼布手作，展出許多上百件的作品，更是為地方付出不少，由台灣手作布藝協會主辦，台灣中油贊助，開辦一系列的手縫布藝課程活動，共有10堂課程，日前課程告一段落，並且舉辦了成果發表，對此立委洪孟楷更到場支持並且學習體驗拼布成果。

老健康金快活講座 鼓勵長輩善用健康照護

為了讓步入晚年的長輩瞭解長照2.0健康照護相關資源，由財團法人新北市私立班友慈善基金會與財團法人台北市立心慈善基金會及法鼓山社會大學共同舉辦老健康、金快活講座，透過不同領域的講師分享，讓長輩們能夠清楚知道長照資源有哪些，並且活動的尾聲也帶領長輩藝術創作，療癒一下。

5億噸水源流向大海遭監院糾正 翡管局：必要調節放水

台北翡管局今天表示，針對監察院糾正每年有約5億噸品質良好水源，經放水發電後流向大海，是因考量大壩安全，進行必要調節性放水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。