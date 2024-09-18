瑞芳大寮保安宮庄頭遶境 國光樂儀隊助陣很吸睛

瑞芳大寮保安宮在中秋節當天，舉行三年一輪的保儀大夫等神尊遶境活動，吸引上百人一起共襄盛舉，將廟埕擠得水洩不通，當天還有國光樂儀隊的型男們共同演出操槍及多項精彩表演，讓不少人第一次近距離欣賞，覺得很震撼。

當天八點不到，遶境隊伍就從保安宮出發，遶行瑞芳產業園區，再到傑魚坑，沿途到各友宮，都有信徒持香敬拜，遶境隊伍也是令人耳目一新，廟方更力邀國光樂儀隊到場，精彩的操槍演出博得滿堂彩。

大寮保安宮主委周志成表示，今天是三年一輪保儀大夫等神尊遶境活動，地方上也很久沒這麼熱鬧了，廟埕前各陣頭精彩演出，還有各家戶提供的點心，讓大家來參與廟會慶典，也能吃飽喝足求平安，感謝今天大家的餐與，還有各陣頭的逗熱鬧，讓活動圓滿結束。

瑞芳區區長楊勝閔說，大寮保安宮是地方上重要的信仰中心，照顧地方上長者也是不遺餘力，今年舉行盛大的遶境活動，看到了地方上大家不分你我，一起共襄盛舉，將廟會辦得有聲有色，也有許多遊子返鄉參與，相當熱鬧。