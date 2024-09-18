淡水動物之家浪浪伙食有著落 企業捐2千公斤飼料

新北市淡水區淡水動物之家，由新北市動保處管理，最多可以收容85隻犬貓動物，而每天面對大量的餵養需求，所使用的飼料也必定相當龐大，因此就有企業飼料大廠牌，捐助2大棧板將近2千公斤的飼料，運送到淡水動物之家，讓動保處也相當感謝企業對於浪浪的幫助。

新北市動保處組長林孟謙表示，平時動物之家每天餵養所需要使用掉的飼料數量也是相當龐大，因此有了企業大廠對於動物之家的幫助，而送來的這些飼料，也有分成給犬隻或是貓咪所使用，讓在動物之家的浪浪們每天都可以吃飽。

組長林孟謙指出，感謝飼料大廠企業，對於動物保護非常注重，更每年都熱心公益，定期捐助這麼多的飼料給浪浪們，對於動物之家來說，更是一大幫助，而每一次捐助更能夠讓浪浪們使用至少三個多月的飼料食用量，也希望各界都能夠關心動物之家的犬貓，不只是能夠來領養牠們，也可以給浪浪更好的生活環境。