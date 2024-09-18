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淡水女力創意拼布展成果 立委洪孟楷體驗學習

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水手縫布藝課程舉辦了成果發表，對此立委洪孟楷更到場支持並且學習體驗拼布成果。圖／紅樹林有線電視提供
淡水手縫布藝課程舉辦了成果發表，對此立委洪孟楷更到場支持並且學習體驗拼布成果。圖／紅樹林有線電視提供

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師，過去不僅是將藝術結合拼布手作，展出許多上百件的作品，更是為地方付出不少，由台灣手作布藝協會主辦，台灣中油贊助，開辦一系列的手縫布藝課程活動，共有10堂課程，日前課程告一段落，並且舉辦了成果發表，對此立委洪孟楷更到場支持並且學習體驗拼布成果。

立委洪孟楷表示，這次很開心能夠媒合台灣中油股份有限公司，及在地的拼布藝術家，展開一系列的課程，最重要的是能夠發揮拼布手作創意，讓在地居民可以一起來學習，並且展開一技之長，盼學員媽媽們一起手縫拼布，體驗這項技能所營造出來的藝術生活。

這一次結訓，由立委來親自發給學員學習成果證書。台灣手作布藝協會 洪碧穗表示，透過協會用專業為淡水推動女力，用布藝說淡水故事，拼布藝術永續發展-拼布的手法來做給親愛的小孩一輩子的傳家被，時代再怎麼進步，長輩留給他的被子，是內心的愛，說不出來的感動與懷念，也是無法用金錢來衡量。透過這10堂課當中，對象都是新住民、二度就業者、家庭主婦等等，讓淡水婦女增加新知識。培訓再就業能力，也期盼用拼布藝術說出淡水的故事，走出不一樣的女力培訓之路。

中油 新住民 洪孟楷 淡水 藝術家

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