老健康金快活講座 鼓勵長輩善用健康照護

為了讓步入晚年的長輩瞭解長照2.0健康照護相關資源，由財團法人新北市私立班友慈善基金會與財團法人台北市立心慈善基金會及法鼓山社會大學共同舉辦老健康、金快活講座，透過不同領域的講師分享，讓長輩們能夠清楚知道長照資源有哪些，並且活動的尾聲也帶領長輩藝術創作，療癒一下。

立心慈善基金會淡水區長照督導楊惠淳指出，隨著老年人口比例的攀升，有越來越多的長照資源提供應用，不過資源多元但長輩可能不全然瞭解，為了讓長者能夠多瞭解長照的服務與資源有哪些，這次與財團法人新北市私立班友慈善基金會及法鼓山社會大學合作，共同舉辦老健康、金快活講座，透過講座講師們的分享，讓長輩為樂齡生活做好準備，快樂的度過自己的晚年人生。

辦在金山衛生所的講座，來自金山的多位參與者，在講師的分享中，瞭解長照資源的內容與如何運用長照資源，活動的尾聲還有法鼓山社會大學的講師帶來彩繪手帕的藝術創作，讓長輩透過多重的色彩與簡單的道具，創作出專屬於自己獨一無二的彩繪手帕。

法鼓山社會大學講師曹淑女說，這場老健康金快活講座，除了鼓勵許多的長輩善用長照健康照護資源，在晚年能夠多多報名參加各項活動與講座，走出家門與他人互動，也鼓勵長輩們可以透過藝術的學習與創作，療癒自我的內心，以社會參與及藝術創作的力量讓身心都健康，也能讓生活過得更精彩充實。