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5億噸水源流向大海遭監院糾正 翡管局：必要調節放水

中央社／ 台北18日電
台北翡管局今天表示，針對監察院糾正每年有約5億噸品質良好水源，經放水發電後流向大海，是因考量大壩安全，進行必要調節性放水，且同時可進行水力發電。圖為蔣萬安先前前往翡翠水庫視察。聯合報記者／黃義書 攝影
台北翡管局今天表示，針對監察院糾正每年有約5億噸品質良好水源，經放水發電後流向大海，是因考量大壩安全，進行必要調節性放水，且同時可進行水力發電。圖為蔣萬安先前前往翡翠水庫視察。聯合報記者／黃義書 攝影

台北翡管局今天表示，針對監察院糾正每年有約5億噸品質良好水源，經放水發電後流向大海，是因考量大壩安全，進行必要調節性放水，且同時可進行水力發電。

監察院日前發布糾正公告提到，統計翡翠水庫歷年放水量，原水利用率稱達9成以上，但實際提供民生用水占比僅30.08%，扣掉防洪運轉操作所需洩洪等因素，有過半數55.72%、每年約5億噸品質良好水源，經放水發電後流向大海，造成1.5個翡翠水庫有效蓄水量流失。

台北翡翠水庫管理局發布新聞資料回應，翡翠水庫集水區平均年降雨量3800毫米，約台灣平均年降雨1.5倍以上，翡翠水庫水源較為豐沛，基於大壩安全及考量蓄洪防災，有必要調節性放水，且放水同時會以水力發電，充分利用水資源

翡管局表示，翡翠水庫是多功能水庫，兼具民生供水、水力發電、蓄洪防災功能，水力發電利用率已達90%以上，民生供水利用率僅30%，不盡理想。

翡管局指出，主因是目前下游需求端（大台北供水區域）每天需水量約250至270萬噸，即使枯水期，鄰近石門、新山的水庫水情吃緊，但翡翠水庫每天仍增加約80萬噸水量，翡翠水庫至今已服務大台北地區達600萬人。

翡管局表示，翡翠水庫將持續配合中央經濟部水利署水資源規劃調度，等中央推動「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫」及「汐止-基隆聯通管」完成後，翡翠水庫將可增加供水地區及供水量，提升供水利用率。

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