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提升警員執勤安全 知名廟宇深丘福德宮贈海山分局巡邏車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
深丘福德宮贈送警用巡邏車給海山分局。記者黃子騰／翻攝
深丘福德宮贈送警用巡邏車給海山分局。記者黃子騰／翻攝

為支持警方維護治安，並提升警員執勤安全，板橋區知名廟宇深丘福德宮昨天晚間舉行中秋晚會時，特別捐贈1輛全配備的警用巡邏車給海山警分局，讓警員在維護社會治安時有更好的機動性與行動力，也讓民眾的生活環境能獲得更好的保障。

深丘福德宮主委表示，海山分局轄管市政府與市議會等重要政府機關，且緊鄰台北市位處重要交通樞紐，考量海山分局警用巡邏車有使用年限及公里數限制，部分車輛使用頻繁且逾齡比例偏高維修不易，經委員一致決議後決定捐贈1輛警用巡邏車給海山分局。並在昨天晚間舉行中秋節暨福德正神聖誕千秋晚會時，辦理捐贈警用巡邏車儀式，由海山分局長陳保緒代表受贈。

海山分局長陳保緒表示，深丘福德宮平時熱心公益，長期支持警政工作，關心同仁的執勤辛勞與安全，十分感謝福德宮捐贈警用巡邏車，以提升警員執勤安全，提高為民服務效率與勤務效能。警方將持續努力維護地方治安、交通及為民服務等工作。

中秋節 公益 北市

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