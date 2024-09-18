快訊

引爆呼叫器原因曝！憂真主黨發現秘密行動 以色列搶先動手

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

聽新聞
0:00 / 0:00

支持加熱菸上市 公民團體明至立院外陳抗…中正一警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
轄區警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

支持加熱菸盡快上市的公民團體，明天將在立法院外濟南路上，舉辦集會遊行活動，轄區中正一警方公布交通管制圖，稱19日早上9時15分起，濟南路1段（中山南路至鎮江街）西向全線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東1線車道供西向車輛通行。

警方指出，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

警方說，次集會活動管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，中正第一分局特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

交通管制 加熱菸 車道 集會遊行

延伸閱讀

立院將開議 民眾黨團提案邀卓榮泰專案報告電價政策

辣個男人好暖 立院中秋禮職員都有 駕駛：以往院長沒這樣

夜店驚見一整排「加熱菸」 董氏質疑無視法律公開賣

馬英九屆齡最後一游…日月潭萬人泳渡周末登場 警公告交管停車路線

相關新聞

傳「1行為」引北京疑慮？雙城論壇何時舉辦仍未定 蔣萬安：爭取和平曙光

今年台北上海雙城論壇何時舉辦至今未確定，由於接下來就是議會開議，恐雙城論壇將延至11、12月登場，對於今天有媒體報導，指...

不只有超級月亮！中秋夜三峽竟現彩色「月虹」 氣象站驚：在北部實屬罕見

昨天17日中秋節月光高掛，在前天16日晚上就出現超強月光，民眾紛紛拿起手機拍下這難得景象，新北市三峽區17日凌晨則是出現...

基泰大直案蔣萬安下令查開挖中工地 逾2千處有13件不合格

北市基泰建設去年9月施工不慎，造成鄰宅傾斜、下陷，市長蔣萬安宣布損鄰規則6大新制，第6點地下室開挖階段，工地每月徹底檢查...

屋齡逾40年！北巿三市場未交耐震評估遭點名 市場處：已詳評

台北市第二果菜市場、安東市場建築使用已逾40年，審計報告指出，依行政院規定，需要完成建物耐震能力評估及補強報告，同時，西...

二殯建禮儀大樓卡關逾9成居民反對 里長發起連署要求重建圖書館

北市一殯拆除後，量能全數轉移至為在大安區的第二殯儀館，為負擔業者量能，殯葬處規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進...

水上活動正夯 新北消保官抽查轄內開放水域遊憩業者

新北市因海岸線綿長，又有許多風光明媚的溪河水域，許多遊客為抓住夏天的尾巴出海潛水、立槳划船或水上腳踏車等水上活動…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。