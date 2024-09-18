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支持加熱菸上市 公民團體明至立院外陳抗…中正一警公布交管圖
支持加熱菸盡快上市的公民團體，明天將在立法院外濟南路上，舉辦集會遊行活動，轄區中正一警方公布交通管制圖，稱19日早上9時15分起，濟南路1段（中山南路至鎮江街）西向全線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東1線車道供西向車輛通行。
警方指出，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。
警方說，次集會活動管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，中正第一分局特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。
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