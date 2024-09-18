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二殯旁蓋禮儀大樓、進駐業者？殯葬處曝居民疑慮：將研議可行措施

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
殯葬處規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進駐，里民反對，發起連署要求重建圖書館。記者洪子凱／攝影
殯葬處規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進駐，里民反對，發起連署要求重建圖書館。記者洪子凱／攝影

北市殯葬處研議規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進駐，不過周邊里民本周發起連署，要求停止規畫，重建原本圖書館大樓，已近300人簽署。殯葬處長張世昌表示，蓋禮儀業者大樓是為解決現況問題，會依各方回饋研議可能因應措施，並回應民眾疑慮，爭取地方支持。

張世昌表示，日前黎元里民召開說明會，現場民眾提供非常多寶貴意見，居民的疑義是擔心原在地業者不願進駐，蓋完業者大樓之後業者不減反增；另一方面，民眾也擔心原有使用的相關設施如區民活動中心、圖書館等消失，或與業者大樓並存民眾會有諸多疑慮等。

殯葬處說，所以現在是辦理黎元停車場興建禮儀服務園區大樓的可行性研究，並規畫擴大興建地下停車場，預計讓周邊殯儀業者進駐，改善當地街景，同時遏制非法業者蔓延，並增加停車空間，以紓解當地及懷愛館停車需求。

殯葬處表示，研議規畫在黎元停車場蓋禮儀大樓，這是依北市議會審查113年預算相關決議，黎元市場社會住宅規畫需先評估殯葬專區設置後，再進行社宅先期規畫，並由殯葬處評估殯葬專區設置方案，與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。

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