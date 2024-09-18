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從國際技能競賽出線！北市2選手擊敗各國好手 爭取1金牌1優勝

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2024年第47屆國際技能競賽法國里昂舉行，113年度共59職類近1,400名各國選手在9月10日至9月15日歷經4天的激戰，於法國當地時間9月15日晚間揭曉成績。來自台北市南港高工陳思源選手及松山工農李宇凱選手擊敗來自各國好手，分別奪下冷凍空調金牌及造園景觀優勝。

冷凍空調職類蟬聯金牌的陳思源表示，因父親從事冷凍設備相關行業，從小就習慣「動手做」技能，並從國中技藝教育班參與技藝競賽，展開技職選手生涯，在比賽中時間緊迫，必須先思考流程與步驟，從配管、電路控制到故障排除，考驗著選手應變和技術能力。

獲得造園景觀職類優勝的李宇凱表示，本次競賽以南法莊園為設計主體，搭配著法國傳統的庭園造景，從切割石材、樹木修剪、植栽佈置及種植深度，每一階段都在考驗參賽者的體力及耐力。

台北市教育局由陳素慧副局長率團，帶領北市技術型高中師長組織觀摩團每日到場為台北市選手加油打氣，並表示台北市為讓國手安心培訓，提供每位選手30萬材料費做為培訓之用，讓北市技職成果屢創佳績，在第47屆國際技能競賽為臺灣爭取1面金牌1面優勝之佳績。

聚傳媒

北市 國際技能競賽 法國 金牌

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