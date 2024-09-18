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傳「1行為」引北京疑慮？雙城論壇何時舉辦仍未定 蔣萬安：爭取和平曙光
今年台北上海雙城論壇何時舉辦至今未確定，由於接下來就是議會開議，恐雙城論壇將延至11、12月登場，對於今天有媒體報導，指蔣市府雙城論壇綁訪美行並操作成政治平衡策略，讓北京存疑慮、讓涉台高層不快。蔣萬安今回應，兩岸愈困難愈需要溝通與交流，北市府一定秉持對等、尊嚴、善意，互惠原則，北市府這邊基本上都準備好了。
蔣萬安今天下午主持人口對策委員會議，開會前媒體問蔣萬安今年雙城論壇進度？蔣表示，目前北市府這邊基本上都準備好了，希望兩岸之間大環境可以更和緩一些，讓雙城論壇像過去一樣繼續辦下去，也為兩岸關係爭取更多的和平曙光。
媒體追問，是否雙城論壇會延後到11、12月，蔣萬安表示，希望讓雙城論壇繼續辦下去。
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