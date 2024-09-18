不只有超級月亮！中秋夜三峽竟現彩色「月虹」 氣象站驚：在北部實屬罕見

昨天17日中秋節月光高掛，在前天16日晚上就出現超強月光，民眾紛紛拿起手機拍下這難得景象，新北市三峽區17日凌晨則是出現難得一見在晚上才會出現的「月虹」，新北氣象站表示就物理而言的確是有發生的可能，但從沒聽過北部地區有出現月虹，相當罕見。

17日深夜二時許，當時明月高掛天際，新北三峽區則飄起細雨、天空水氣充足，在月光的照射下，三峽區出現難得的天文景象月虹，月虹為月光折射產生的彩虹，出現在月亮反方向天空。因月照亮度較小關係，只見於昏暗時如夜晚，當時肉眼可見月虹相當朦朧，透過相機曝光約1.5秒時間，才能清晰可見月虹的顏色漸層。

月虹在國外地區偶而可見，台灣台東三仙台12日也曾出現，而17日凌晨月虹出現在新北市三峽區，則是北部地區第一次出現月虹現象。

新北氣象站主任洪甄聲表示，月光是反射太陽光，有全光幅加上足夠水氣，就物理上來說的確在晚上也會出現彩虹，只是因為月光反射的光線微弱，晚上要看到月虹相對較難，在北部地區尚未聽聞有月虹現象發生過，三峽出現月虹現象實屬罕見。