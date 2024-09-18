聽新聞
0:00 / 0:00
屋齡逾40年！北巿三市場未交耐震評估遭點名 市場處：已詳評
台北市第二果菜市場、安東市場建築使用已逾40年，審計報告指出，依行政院規定，需要完成建物耐震能力評估及補強報告，同時，西寧零售市場雖完成報告，但是補強經費高，建議重建。為此，市場處表示，二果、安東市場已完成詳細評估，未來每年定期巡檢，而西寧市場則與國宅一起拆除重建。
審計報告指出，行政院發函明定1999年12月31日以前申請建造的公有建築，要完成辦理耐震評估，建築物經耐震能力評估後需補強或拆除者，應逐年擴大編列預算辦理，而北市的市場處在2010年針對老舊市場辦理耐震評估及補強作業。
不過，審計報告指，經查1985年9月成立的第二果菜批發市場，以及1983年安東零售市場建築物，未完成耐震評估事宜，無法確保其耐震能力，另外，1982年的西寧零售市場建築物，雖然完成耐震評估，但是補強經費接近重建經費的40%，建議長期使用的話，朝拆除重建為主。
市場處表示，第二果菜市場經過詳細評估，為符合規定，不過確保使用狀況，規畫每年一次的定期巡檢。安東市場部分，由於建物5、6樓為私有住宅，非屬「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」所列管對象，但為了保障市場攤商和民眾，每年定期請技師公會進行建物結構安全檢查，目前狀況良好。
至於西寧市場部分，市場處表示，已確定與西寧國宅重建拆除，配合都發局辦理，日後改建會朝平面一樓、地下室一樓作為市場使用。據了解，預計明年進行拆除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言