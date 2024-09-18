屋齡逾40年！北巿三市場未交耐震評估遭點名 市場處：已詳評

台北市第二果菜市場、安東市場建築使用已逾40年，審計報告指出，依行政院規定，需要完成建物耐震能力評估及補強報告，同時，西寧零售市場雖完成報告，但是補強經費高，建議重建。為此，市場處表示，二果、安東市場已完成詳細評估，未來每年定期巡檢，而西寧市場則與國宅一起拆除重建。

審計報告指出，行政院發函明定1999年12月31日以前申請建造的公有建築，要完成辦理耐震評估，建築物經耐震能力評估後需補強或拆除者，應逐年擴大編列預算辦理，而北市的市場處在2010年針對老舊市場辦理耐震評估及補強作業。

不過，審計報告指，經查1985年9月成立的第二果菜批發市場，以及1983年安東零售市場建築物，未完成耐震評估事宜，無法確保其耐震能力，另外，1982年的西寧零售市場建築物，雖然完成耐震評估，但是補強經費接近重建經費的40%，建議長期使用的話，朝拆除重建為主。

市場處表示，第二果菜市場經過詳細評估，為符合規定，不過確保使用狀況，規畫每年一次的定期巡檢。安東市場部分，由於建物5、6樓為私有住宅，非屬「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」所列管對象，但為了保障市場攤商和民眾，每年定期請技師公會進行建物結構安全檢查，目前狀況良好。