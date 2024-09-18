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新美館運動會21日登場 闖關、市集及劇團表演樣樣來

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新美館與新北體育局合作，規畫12項運動闖關體驗。
新美館與新北體育局合作，規畫12項運動闖關體驗。

新北市美術館現正展出「體育課」展覽，9月21日上午11點將在戶外園區推出「運動會」，與新北體育局合作，規畫12項運動闖關體驗，並結合電子音樂演出、兒童劇團表演、街舞表演，以及免費體驗課程，歡迎家長帶孩子、親朋好友相揪來玩。

新美館說，運動闖關體驗活動內容，包含匹克球、飛盤高爾夫、平衡板等新型態運動，以及別出心裁的鏡像拔河、旋轉乒乓等，顛覆傳統運動的全新玩法；另外還有個人及團體挑戰遊戲，闖關體驗採現場免費報名，集滿10項關卡章即可獲得精美紀念品，還有機會抽大獎。

表演節目方面，新美館將由花式跳繩運動團體F&T帶來融合舞蹈又炫技的新型態運動表演；知名街舞團隊「嘻關節」及新北市街頭藝術協會的街舞帶動跳，同時，也邀請到台灣多位知名DJ，包括PUZZLEMAN、新北國王籃球隊主場DJ Son666及DJ ccc333ccc等輪番上陣。此外，還有親子觀眾喜愛的「晤出團」劇場表演、布萊恩魔術秀、泡泡哥哥泡泡秀，及巧樂瑜伽舞蹈工作室的兒童街舞律動，及草地瑜伽體驗。

新美館表示，活動周邊也規畫特色市集與免費DIY手作課程，除了絹印束口袋、童玩毽子外，更聯合鶯歌在地品牌新旺集瓷，帶大家體驗獨特的「釉上貼花」課程，感受與泥巴共舞的陶藝樂。

新美館運動會有電子音樂演出、兒童劇團表演、街舞等表演輪番上陣。圖／新北美術館提供
新美館運動會有電子音樂演出、兒童劇團表演、街舞等表演輪番上陣。圖／新北美術館提供

街舞 運動

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